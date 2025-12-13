Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

El Arosa, en busca de tres puntos para despedir el año en A Lomba

Los de Gonza Fernández reciben esta tarde (17 horas) a un Barco en horas bajas con la novedad de Ivan Guntiñas, "Gunty", que se estrenará en el banquillo ourensano

Carlos Paz
Carlos Paz
13/12/2025 19:25
Iñaki con el balón en el último partido en A Lomba ante el Estradense
Iñaki con el balón en el último partido en A Lomba ante el Estradense
Gonzalo Salgado
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Arosa (2º con 23 puntos) busca una victoria esta tarde (17 horas) para despedir A Lomba por ante un Barco (15º con 13 puntos) en horas bajas tras el relevo en el banquillo durante esta última semana. 

La victoria del cuadro local permitiría mantener el segundo puesto y prolongar las buenas sensaciones de las últimas semanas, a pesar de la derrota ante el Compostela (1-0) en el Vero Boquete de la anterior jornada. La victoria del equipo de Secho (0-1 ante el Montañeros) en la tarde de ayer coloca al Arosa a nueve puntos del líder, obligando a ganar a los vilagarcianos para no aumentar la distancia.

Gonza no podrá contar con Tapha ni Martín Diz, ambos lesiones. Además, Pacheco, sancionado por acumulación de tarjetas, tampoco estará disponible. Entre las dudas destacan Álex Rey y Edgar que arrastran molestias. 

El conjunto visitante se encuentra cuatro puntos por encima de los puestos de descenso, que marca el Noia. Una victoria supondría una inyección de moral tras la marcha de Lino Estévez de Calabagueiros. Su asiento lo ocupará Iván Guntiñas “Gunty”, quien formaba parte del cuerpo técnico como ayudante. A pesar del cambio, Gonza apunta que “han tenido poco tiempo” y, por tanto, espera que “van a seguir en la misma línea de lo que venían haciendo”. 

El nuevo técnico no podrá contar con Andrés Calvo que está lesionado, además de sancionado. Además, Manu Rodríguez y Óscar Martín son dudas y podrían sumar minutos en A Lomba tras sus respectivas lesiones. El Barco viene caer derrotado ante el Atlético Arteixo por 0-3 en Calabagueiros. Sin embargo, antes de este encuentro, no conocía la derrota desde la jornada 7, sumando una victoria y cuatro empates. 

Con todo, el técnico local prefiere centrarse en su equipo, “en lo que queremos ser el domingo” y así poder “hacer un buen partido para sacar los tres puntos”, afirmaba en rueda de prensa. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Ediles socialistas, durante un Pleno

El PSOE vilanovés carga contra el gobierno local por “outro ano de vertidos ao mar”
Redacción
El alcalde, David Castro, durante un Pleno

Ribadumia mejora su archivo y el gobierno carga contra Somos al hilo de la inspección en Servicios Sociales
Beni Yáñez
Imagen de archivo de la cofradía de O Grove

La Cofradía San Martiño recibe una subvención de la Consellería de 155.880 euros
C. Hierro
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al alcalde de Sanxenxo y el presidente de la Diputación

Rueda inaugura el Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas: “Isto é Galicia Calidade”
C. Hierro