El Arosa, en busca de tres puntos para despedir el año en A Lomba

Iñaki con el balón en el último partido en A Lomba ante el Estradense Gonzalo Salgado

El Arosa (2º con 23 puntos) busca una victoria esta tarde (17 horas) para despedir A Lomba por ante un Barco (15º con 13 puntos) en horas bajas tras el relevo en el banquillo durante esta última semana.

La victoria del cuadro local permitiría mantener el segundo puesto y prolongar las buenas sensaciones de las últimas semanas, a pesar de la derrota ante el Compostela (1-0) en el Vero Boquete de la anterior jornada. La victoria del equipo de Secho (0-1 ante el Montañeros) en la tarde de ayer coloca al Arosa a nueve puntos del líder, obligando a ganar a los vilagarcianos para no aumentar la distancia.

Gonza no podrá contar con Tapha ni Martín Diz, ambos lesiones. Además, Pacheco, sancionado por acumulación de tarjetas, tampoco estará disponible. Entre las dudas destacan Álex Rey y Edgar que arrastran molestias.

El conjunto visitante se encuentra cuatro puntos por encima de los puestos de descenso, que marca el Noia. Una victoria supondría una inyección de moral tras la marcha de Lino Estévez de Calabagueiros. Su asiento lo ocupará Iván Guntiñas “Gunty”, quien formaba parte del cuerpo técnico como ayudante. A pesar del cambio, Gonza apunta que “han tenido poco tiempo” y, por tanto, espera que “van a seguir en la misma línea de lo que venían haciendo”.

El nuevo técnico no podrá contar con Andrés Calvo que está lesionado, además de sancionado. Además, Manu Rodríguez y Óscar Martín son dudas y podrían sumar minutos en A Lomba tras sus respectivas lesiones. El Barco viene caer derrotado ante el Atlético Arteixo por 0-3 en Calabagueiros. Sin embargo, antes de este encuentro, no conocía la derrota desde la jornada 7, sumando una victoria y cuatro empates.

Con todo, el técnico local prefiere centrarse en su equipo, “en lo que queremos ser el domingo” y así poder “hacer un buen partido para sacar los tres puntos”, afirmaba en rueda de prensa.