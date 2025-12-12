El Arosa juvenil recibe al Val Miñor en busca de su quinta victoria en el Jiménez

Marco Antonio durante el último partido en casa frente al Bansander Monica Ferreiros

El Arosa juvenil recibe este sábado por la tarde al Val Miñor en el Manuel Jiménez a las 16 horas en un partido importante antes de cerrar el año la próxima semana en Vigo ante el Celta. Los de Nigrán son décimos con un punto menos que el equipo arlequinado, que tratará de hacer valer su fortaleza en casa, donde ha sumado 13 de sus 15 puntos.

David López "Perú" cuenta con toda la plantilla disponible, si bien los virus gripales han hecho mella durante la semana en algunos jugadores. "Tenemos que mejorar la versión que dimos en la segunda parte la semana pasada ante el Montañeros porque nos superaron", advierte el técnico. "No podemos encajar tres goles porque es imposible sumar".

Sobre el rival, Perú considera que "es un equipo muy dinámico, agresivo en la presión y que se junta muy bien". Si bien, el Arosa se aferra a las buenas sensaciones competitivas que ha ofrecido hasta la fecha como local para tratar de sumar una quinta victoria que le permita seguir haciendo camino hacia una salvación que va a estar cara. Y es que entre el octavo, que es el Montañeros, y el Solares, que está en descenso, sólo hay tres puntos de diferencia.