Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

Álex Rey y Edgar son duda en el Arosa para medirse el domingo al Barco en A Lomba

El técnico Gonza Fernández tendrá que recomponer la defensa, ya que Pacheco está sancionado, y cree que el cambio de entrenador no afectará a la propuesta del rival

Redacción
12/12/2025 21:11
Gabri Palmás conduce el balón ante el Estradense en el último partido en A Lomba
Gabri Palmás conduce el balón ante el Estradense en el último partido en A Lomba
Gonzalo Salgado
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Arosa (2º con 21 puntos) se despide de A Lomba este domingo (17 horas). El último partido en casa del año será ante un Barco (15º con 13 puntos) que llega rozando los puestos de descenso y con cambio en el banquillo durante esta semana. Un partido importante ante dos conjuntos en realidades muy distintas. 

Gonza no podrá contar varios jugadores para la cita del domingo. A los lesionados Tapha y Martín Diz se suma el sancionado Pacheco. Entre algodones llegan Álex ReyEdgar, que arrastraron molestias durante los entrenamientos y serán duda hasta última hora.

A lo largo de la semana, el entrenador ha visto bien a su plantilla y con un buen nivel durante las sesiones. Con estas buenas sensaciones, el Arosa intentará prolongar la buena imagen de las últimas semanas. A pesar de la derrota en la jornada anterior ante el Compostela en el Vero Boquete, el equipo no perdió la cara del partido en ningún momento, “las sensaciones y como acabamos el partido en ese escenario es para estar contentos”. Más allá del 1-0, Gonza está contento con el equipo y cree que fueron creciendo en el partido, llegando a “someter al líder en su casa y, sobre todo, con la sensación de que estaba más cerca el empate que el segundo gol del Compos”. 

Ante el Barco, el panorama es antagónico. Los ourensanos rozan los puestos de descenso, cuatro puntos por encima del Noia, que marca la zona roja. En Calabagueiros han cambiado de entrenador durante la semana. “Ha pasado poco tiempo con respecto al momento del cambio”, comenta Gonza. Por tanto, “creo que van a seguir la línea de lo que venían haciendo”. Un cambio motivado por la decisión del propio técnico, Lino Estévez

Aún así, Gonza destaca que lo importante esta en su equipo: “tenemos que centrarnos mucho en nosotros, en lo que queremos ser el domingo, en aprovechar que jugamos en casa y hacer un buen partido para sacar los tres puntos”. 

El Arosa quiere despedir el año en A Lomba sumando una nueva victoria para mantenerse en la segunda plaza y presionar al líder Compostela.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El belén mecánico de Aguiño volvió a despertar mucho interés por parte de los vecinos, especialmente de los más pequeños de la casa

Inauguran una nueva edición del belén mecánico de Aguiño con cuatro nuevas piezas móviles, así como un poblado y dos figuras fijas
Chechu López
Las autoridades observan el vuelo de una unidad, ayer

La Mancomunidade titula a quince pilotos de drones con inteligencia artificial
Redacción
La junta provincial de gobierno, reunida hoy

La Diputación invierte en las vías Vilanova-Pontearnelas y Baión-András 1,3 millones
b. y. o salnés
El ideal gallego

Cuntis propone talleres gastronómicos, juegos, actividades familiares y una gran fiesta de Fin de Año para Navidad
Fátima Frieiro