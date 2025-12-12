Álex Rey y Edgar son duda en el Arosa para medirse el domingo al Barco en A Lomba

Gabri Palmás conduce el balón ante el Estradense en el último partido en A Lomba Gonzalo Salgado

El Arosa (2º con 21 puntos) se despide de A Lomba este domingo (17 horas). El último partido en casa del año será ante un Barco (15º con 13 puntos) que llega rozando los puestos de descenso y con cambio en el banquillo durante esta semana. Un partido importante ante dos conjuntos en realidades muy distintas.

Gonza no podrá contar varios jugadores para la cita del domingo. A los lesionados Tapha y Martín Diz se suma el sancionado Pacheco. Entre algodones llegan Álex Rey y Edgar, que arrastraron molestias durante los entrenamientos y serán duda hasta última hora.

A lo largo de la semana, el entrenador ha visto bien a su plantilla y con un buen nivel durante las sesiones. Con estas buenas sensaciones, el Arosa intentará prolongar la buena imagen de las últimas semanas. A pesar de la derrota en la jornada anterior ante el Compostela en el Vero Boquete, el equipo no perdió la cara del partido en ningún momento, “las sensaciones y como acabamos el partido en ese escenario es para estar contentos”. Más allá del 1-0, Gonza está contento con el equipo y cree que fueron creciendo en el partido, llegando a “someter al líder en su casa y, sobre todo, con la sensación de que estaba más cerca el empate que el segundo gol del Compos”.

Ante el Barco, el panorama es antagónico. Los ourensanos rozan los puestos de descenso, cuatro puntos por encima del Noia, que marca la zona roja. En Calabagueiros han cambiado de entrenador durante la semana. “Ha pasado poco tiempo con respecto al momento del cambio”, comenta Gonza. Por tanto, “creo que van a seguir la línea de lo que venían haciendo”. Un cambio motivado por la decisión del propio técnico, Lino Estévez.

Aún así, Gonza destaca que lo importante esta en su equipo: “tenemos que centrarnos mucho en nosotros, en lo que queremos ser el domingo, en aprovechar que jugamos en casa y hacer un buen partido para sacar los tres puntos”.

El Arosa quiere despedir el año en A Lomba sumando una nueva victoria para mantenerse en la segunda plaza y presionar al líder Compostela.