Diario de Arousa

Deportes

El Barco se queda sin entrenador para visitar al Arosa

Lino Estévez decidió dejar el club, pese a que no está en descenso, y será unos de sus ayudantes, Iván Guntiñas “Gunti”, el que dirija al equipo en A Lomba el domingo

Gonzalo Sánchez
11/12/2025 21:45
Lino Estévez se convierte en el segundo técnico de la categoría que deja el banquillo esta temporada tras Noé López (Silva)
Gonzalo Salgado
Gonzalo Salgado
El Arosa recibirá el domingo en A Lomba a un Barco que se ha quedado sin entrenador esta semana. Lino Estévez presentó su renuncia y la directiva la ha aceptado, aunque no la comparte. “Tenemos que saber respetarla”, dicen en un comunicado en el que también agradecen al ya extécnico su paso por Valdeorras. “Llegó a un club a la deriva y en sólo dos años consiguió la estabilidad necesaria para ascender y lograr la Copa Diputación 42 años después”.

La marcha del entrenador de Salceda, que fue capaz de moldear y dotar al Centro de Deportes Barco de una capacidad competitiva que les llevó a conquistar el título de Preferente el pasado año, es una decisión personal que va más allá de los resultados. El Barco está fuera de descenso directo, con 4 puntos de ventaja sobre el Noia y llevaba cinco partidos sin perder hasta que cayó en la última jornada ante el Calabagueiros (0-3). Una supuesta falta de sintonía con el vestuario ha sido el detonante para que Lino Estévez tomase la decisión de dejar el club, que ya le busca sustituto. De momento será el entrenador ayudante, Iván Guntiñas “Gunti”, el que dirija esta semana al equipo y el que se sentará el domingo en A Lomba (17 horas). 

El equipo ourensano, que mantiene el bloque del ascenso, se reforzó en verano con fichajes como los de Freiría (Valladares), Noel (Alondras), Raúl Paz (Polvorín), Diego Santín (Viveiro) o Vicente Schneider (Vilalbés). Todos ellos con experiencia en la categoría y que están teniendo, en la mayoría de los casos, bastante protagonismo. 

Para el Arosa el partido ante el Barco será el último del año en A Lomba. Es importante para mantener la buena línea en casa, donde es el tercer mejor equipo del grupo en número de puntos y permanece invicto. La victoria le permitiría afianzarse en la segunda plaza, además de ponerle en disposición de recuperar distancia con un Compostela que tiene un partido complicado el sábado en A Coruña ante el Montañeros.

Pacheco, sancionado

El técnico Gonza Fernández prepara el partido con varias bajas y alguna duda. Pacheco se lo perderá por sanción, ya que en Santiago vio la quinta amarilla, mientras que Álex Rey abandonó el entrenamiento ayer con molestias físicas y esta por ver el alcance de las mismas. Regresa Rivera, tras cumplir sanción, y en el Vero Boquete de San Lázaro ya tuvo minutos Edgar, que se perfila como la pareja de Samu Santos en el centro de la zaga el domingo contra el Barco. 

