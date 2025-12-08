Mi cuenta

Diario de Arousa

“Merecimos el empate o algo más”, replica Adrián Lombao

El Arosa SC se recupera del 1-0 en Compostela ante la presión de equipos como Céltiga FC o Somozas, que solo están un punto por debajo en la clasificación

María Caldas
08/12/2025 21:00
Adrián Lombao defiende un balón con la colaboración de Torrado
Adrián Lombao defiende un balón con la colaboración de Torrado
Nacho Castaño
La resaca del partido ante la SD Compostela todavía dura en los aledaños de A Lomba. El 1-0 duele para un Arosa SC que puso todas las cartas sobre la mesa ante el gran favorito al ascenso. Los arlequinados mantienen la segunda plaza en la clasificación, pero se alejan por seis puntos del primer puesto, que otorga el ascenso directo a Segunda RFEF. 

El equipo de Gonza Fernández sigue siendo el más goleador a pesar de no tener fortuna en el Vero Boquete. El técnico no inventó con el once titular, mas el papel de Lombao por la banda derecha fue uno de los más destacados del partido.

Mario y Guisande se miden en carrera en una accción de la segunda parte

El Arosa hizo sufrir al Compostela hasta el final, pero cayó derrotado en Santiago, 1-0

“Lo malo es el resultado, nos tenemos que quedar con las buenas sensaciones del equipo”, dice Adrián Lombao. “No fue justo. Merecimos el empate o algo más, pero al final el resultado es lo que cuenta luego en la clasificación”, recalca el futbolista del Arosa tras el duelo de titanes en Compostela. 

El acierto, y la suerte, no estuvieron del lado de los visitantes, especialmente en la segunda mitad, en la que Gabri Palmás y Álex Rey tuvieron el empate a sus pies.

Remeseiro intenta defender un balón
Remeseiro intenta defender un balón
Nacho Castaño

“Estoy contento a nivel personal por haber podido ayudar al equipo, pero no sirvió de nada. Lo malo es perder, pero todo cuenta”, recalca Lombao. “No podemos pinchar más, se vio que tenemos ese nivel para estar arriba. Queda mucho y estamos tranquilos”, señala.

“Sabemos que era el partido bonito de todo el año, pero aún queda la vuelta, hay que ir día a día. Hablaría bien de nosotros y de ellos que todo se decidiera en la vuelta en A Lomba”, sentencia Lombao.

La presión del Céltiga

Tras la derrota en Compostela, el Arosa SC se coloca segundo con 23 puntos. Pero esa segunda plaza puede desaparecer en caso de que suceda otra derrota. El motivo, el Céltiga FC. El equipo de Luis Carro es ahora mismo tercero con 22 puntos, solo uno por debajo de los de Gonza Fernández. Además, la UD Somozas es cuarta también con 22 puntos, y el Villalbés quinto con 21.

En cuanto a goles a favor, el Arosa solo lleva dos más (24) que los isleños (22). En la próxima jornada, los arlequinados tienen la oportunidad de aumentar la distancia ante el CD Barco, ya que el Céltiga visita A Magdalena.

