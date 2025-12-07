Mi cuenta

Deportes

El Arosa juvenil perdonó en la primera parte y lo pagó caro en la segunda, 3-0

El Montañeros fue superior en A Grela y empata a puntos a los arlequinados

Redacción
07/12/2025 15:39
El Arosa juvenil cayó en A Grela ante un Montañeros que le iguala en la tabla
El Arosa juvenil cayó en A Grela ante un Montañeros que le iguala en la tabla
Quintana
El Arosa juvenil perdió en A Grela ante el Montañeros por 3-0 en un partido en el que perdonó en la primera parte y vio como su rival plasmaba en el marcador su superioridad en el juego en la segunda, por lo que le iguala en la parte media de la tabla a 15 puntos y ambos se quedan a 3 de la zona de descenso. 

En la primera parte el Atlético Coruña Montañeros llevó la iniciativa a través del balón, pero el Arosa tuvo sus momentos para ponerse por delante. Primero en un pase de Yeray sobre David Sánchez, que remató alto. Tampoco acertó Ivo en un balón colgado al segundo palo, si bien la más clara la tuvo Goitia antes del descanso en una jugada del propio Ivo Falcón, que puso el pase atrás al punto de penalti donde remató por encima del larguero su compañero. 

El Montañeros encontró el gol en una transición rápida al inicio de la segunda parte, que resolvió Xoel. A partir de ahí los coruñeses no tuvieron dificultades para controlar a un Arosa al que le costó mucho generar peligro. Hugo Arrojo e Íker hicieron el segundo y el tercero para los locales mediada la segunda parte, dejando el partido resuelto.

Ficha técnica:

Montañeros: Pablo Alonso, Daniel García (Xoel Anido, min. 80), Sergio, Daniel Buide, Mateo Caamaño, Iván (Bruno, min. 80), Eli (Íker, min. 72), Xoel Vilariño, Hugo Arrojo (Roi, min. 80), Mateo Mosquera (Hugo Blanco, min. 69) y Marcos. 
Arosa: Adrián, Lesta (Pablo Míguez, min. 71), Roi, Juan Diego, Yago Domínguez, Goitia (Rodri, min. 83), Yeray, Ivo Falcón (Khaled, min. 83), Marco Antonio (David Piñeiro, min. 58), David Sánchez y Xavi (Iago Soto, min. 58). 
Goles: 1-0 Xoel (min. 52); 2-0 Hugo Arrojo (min. 72); 3-0 Íker (min. 79). 
Árbitro: Crespo Rodríguez. Amarilla a Xoel Anido y Xoel Vilariño por los locales y a David Piñeiro, Goitia y Roi por los visitantes.

