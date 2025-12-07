El Arosa hizo sufrir al Compostela hasta el final, pero cayó derrotado en Santiago, 1-0

Mario y Guisande se miden en carrera en una accción de la segunda parte Nacho Castaño

El Compostela mantiene el liderato, ahora con seis puntos de ventaja sobre el Arosa, tras su victoria esta tarde en Santiago por la mínima en un partido muy igualado en el que los locales tuvieron claras ocasiones en la primera parte y acabaron pidieron la hora en la segunda, cuando Palmás y Álex Rey estuvieron muy cerca de empatar.

Valió el tanto de Maceira a diez minutos del descanso, pero el Arosa se marchó del Vero Boquete, donde estuvo respaldado por su afición, con la sensación de estar a la altura de un líder con pocas fisuras y al que va a costar bajarlo de lo más alto de la tabla.

En el Arosa no hubo sorpresas en el once. Gonza Fernández armó su equipo por dentro con Javi Rey, Concheiro y Remeseiro, mientras que Iñaki partió en la izquierda y Lombao en la derecha. Sí hubo novedades en los locales. Secho apostó por defensa de tres, con un Uzal por delante que se inscrutaba como cuarto defensa cuando su equipo tenía que defender en bloque bajo. El Compos pobló el mediocampo, con Samu, el joven Goris y Guisande en la mediapunta, mientras que Parapar, en la derecha, y Armental en la izquierda, dieron amplitud y profundidad a su equipo.

Uzal, que actuó de fase central en el primer período, trata de driblar a Lombao y Torrado Nacho Castaño

El Arosa salió a presionar alto, por lo que los locales no pudieron hundir a su rival para dominar en campo contrario. Empezaron jugando largo y dando algún susto a la espalda de la adelantada defensa arlequinada. El Compostela tuvo cuatro ocasiones claras en la primera parte y aprovechó una de ellas. Su primer aviso fue a los siete minutos. En un balón del lateral derecho Valin para Maceira, que arrancó en posición dudosa. Salvó Torrado la ocasión tirándose al suelo a cortar el pase para Armental, que ya se relamía para empujar a la red. La segunda clara del Compostela fue a los doce minutos. Parapar le ganó el duelo a Luis Castro, puso un centro al segundo palo donde llegó el otro puñal por banda de los locales, Armental, cuyo pase atrás no aprovechó Maceira, que remató en semifallo.

La primera parte fue igualada, aunque hubo una fase en la que el juego del Compostela fluyó más, sobre por el dinamismo que aportó en la medular Goris, que dio continuidad y velocidad a la circulación, aunque también falló algún pase que alteró a la afición local. El primer disparo del Arosa llegó al cuarto de hora. Desde lejos probó tras una contra Remeseiro, pero resbaló al golpear y atrapó Cobo sin problemas. Dos minutos después el Compostela generó otra oportunidad. En un jugadón de Armental, que dejó atrás en área a Torrado y Pacheco. Su pase atrás lo remató muy mal Guisande, completamente solo y el borde del área pequeña.

Samu y Remeseiro en una acción del partido Nacho Castaño

La siguiente del Compostela nació en la otra banda, con un Parapar difícil de atar en corto. Su pase atrás lo remató Samu y Javi Rey metió la cabeza para desviar a córner. El balón salió cerca del poste de la portería de un Chema que tuvo que intervenir en un saque de esquina en corto. Una jugada de pizarra entre Maceira y Armental, cuyo centro chut repelió el meta santiagués con una buena mano. Lombao fue el que llevó más peligro del Arosa en el primer tiempo.

La afición del Arosa se hizo notar en el Vero Boquete de San Lázaro Nacho Castaño

Superada la media hora dio dos avisos. El primero al ganarle la carrera en un balón largo a Diego Rodríguez, remontó línea de fondo y puso un pase atrás que despejó Samu. La jugada siguió e Iñaki le puso un centro desde la izquierda que el coruñés cabeceó por encima del larguero, encimado por un defensa.

En el minuto 36 llegó el 1-0. Con el Arosa en campo propio manejando balón. Parapar se lo robó a Luis Castro, en su intento de pisarlo, avanzó por la izquierda y tuvo suerte en su centro, que tocó un defensa y describió una parábola que permitió a Maceira conectar un buen remate de cabeza. El balón dio en el larguero antes de cruzar la línea de gol.

Maceira celebra el 1-0 Nacho Castaño

De ahí al descanso el Arosa tuvo más posesión e incluso encadenó una fase en la que pisó bastante campo contrario. Antes del ecuador a los visitantes les anularon un gol por fuera de juego de Palmás, en una acción que inició el activo Lombao, y tras un rechace a disparo de Iñaki que taponó la defensa.

La puesta en escena del Arosa en la segunda parte fue buena. Palmás, que pasó desapercibido en el primer período por el buen hacer de Crespo, avisó a los dos minutos con un disparo desde la frontal, tras una larga conducción, que se perdió cerca del poste. El equipo de Gonza salió a dominar y a jugar en campo contrario, pero el Compostela también era capaz de manejar el balón y plantarse en campo del Arosa con peligro.

Gonza movió ficha a la hora de juego. Mario y Álex Rey entraron al partido por Iñaki y Pacheco. Tras los cambios, el Compostela perdonó el 2-0. En una buena acción en la que profundizó por banda derecha. Remató en el punto de penalti Goris y rechazó con una buena estirada a su izquierda Chema. El Arosa seguía sufriendo para frenar por fuera al Compostela, que atacaba los espacios con futbolistas de segunda línea. En el minuto 66 el Arosa progresó por banda derecha y Carlos Torrado se sacó un peligrosísimo centro abajo que se paseó por área pequeña sin rematador.

El ribeirense Adrián Armental encara a Carlos Torrado, que fue uno de los destacados del Arosa Nacho Castaño

El partido estaba en el alambre porque los locales podían cerrarlo en cualquier contra con espacios. Su primer cambio fue obligado. El ribeirense Armental dejó el campo lesionado y entró Baña en su sitio a falta de veinte minutos. Fue Guisande el que se situó en banda izquierda tras la variación. Mientras Gonza dio entrada al central Edgar, que reapareció tras un mes lesionado. Entró por Javi Rey, por lo que hubo un efectó dominó en cuanto a reorganización. Samu pasó a central por la derecha, Mario al lateral, Torrado adelantó su posición, Álex Rey se puso en la mediapunta y Remseiro más atrás junto a Concheiro.

Álex Cobo fue decisivo para su equipo con una gran parada a remate de Palmás Nacho Castaño

El partido entró en el último cuarto de hora con todo abierto tras una fase en la que pasaron pocas cosas y no hubo ocasiones claras. Dos opciones para el 1-1 El Arosa siguió teniendo más balón e iniciativa, pero le costaba generar porque la defensa del líder no hacía concesiones. Fue entonces cuando Álex Rey y Torrado se echaron el equipo a las espaldas para hacer soñar a su afición con el empate. Un gran centro al segundo palo de Torrado no lo pudieron aprovechar Álex ni Palmás, ante la cargas de la retaguardia del Compos. En el minuto 80 el Arosa tuvo su primera gran ocasión para empatar. Álex Rey cayó a banda izquierda, fijó a Diego y se sacó un gran centro de zurda que cabeceó Palmás. Cobo voló para meter una mano providencial que evitó el 1-1.

La siguiente del equipo de Vilagarcía fue una falta frontal sobtre Palmás. Lanzó Remeseiro contra la barrera. Con el Arosa achuchando, Gonza apostó por incrementar la presencia ofensiva en área con la entrada del canterano Seijo. Mientras Secho protegió su zona central al dar entrada primero a Damián y poco después a Kiko y Mateo Arellano.

En el minuto 89 de nuevo Álex Rey descosió el parapeto defensivo local, al filtrar un pase interior sobre Torrado, cuyo centro abajo le cayó al propio delantero vigués, que se sacó un zurdazo abajo desde la frontal y el balón dio en la parte lateral del poste izquierdo de Cobo. Otra muy clara.

Ya en el tiempo de aumento el Arosa tuvo una tercera oportunidad para empatar. Álex Rey maniobró bien de espaldas y sacó un centro al segundo palo, donde llegaba en carrera Torrado, pero Cañi se tiró al suelo jugándose el penalti y cortó el balón llevándose por delante por la inercia al jugador de San Miguel, que fue un puñal por banda derecha en la segunda parte. Apretó el Arosa hasta el final en San Lázaro y resistió el Compostela, que se llevó esta batalla, si bien aún queda mucha guerra por delante. El Barco visita A Lomba la próxima jornada.

Ficha técnica: Compostela: Álex Cobo; Valín, Pablo Crespo, Diego Rodríguez; Uzal; Parapar (Kiko, min. 88), Goris (Damián, min. 81), Samu (Mateo, min. 88), Armental (Baña, min. 70); Guisande (Cañi, min. 81); Maceira.

Arosa: Chema; Torrado, Pacheco (Mario, min. 61), Samu, Luis Castro (Edgar, min. 74) ; Javi Rey, Concheiro, Remeseiro; Lombao (Seijo, min. 85), Palmás, Iñaki (Álex Rey, min. 61).

Goles: 1-0 Maceira (min. 36).

Árbitro: Casanova Cudeiro (Ourense). Amarilla a Pacheco, Álex Rey y Mario por los visitantes.

Gonza: "A los jugadores les dije que teníamos que estar mal por el resultado, pero no por el partido"

“El resultado no es el que queríamos, pero las sensaciones fueron de menos a más”, reconoció Gonza Fernández al final del choque en las instalaciones de San Lázaro. “El equipo creció durante el partido, los cambios en la segunda parte nos ayudaron mucho y eso nos tiene que reforzar. Acabar con esta sensación de que pudimos empatar el partido contra el Compostela en su campo, jugando en su campo y haciéndoles sufrir, creo que es para estar contentos a excepción del resultado”, insistió el entrenador de Oia, contrariado por no haber conseguido el empate en alguna de las ocasiones al final.

A Gonza le sorprendió el plan local en lo defensivo, al “dejar muchas situaciones de uno para uno que no fuimos capaces de amenazar en la primera parte, pero sí en la segunda cuando fuimos capaces de jugar más tiempo en campo rival”. El técnico del Arosa lamentó que el gol “viene de un resbalón desafortunado. Es cierto que tuvieron más situaciones de gol, pero nosotros también. Creo que se vio un partido bonito, entre dos equipos que hicieron un buen partido y un buen esfuerzo”.

El duelo en Santiago sirvió para testar el nivel del Arosa y quedó claro que es parejo al del líder. “A los jugadores les dije que teníamos que estar mal por el resultado, pero no por el partido. Hicimos un partido para poner en valor, queríamos medirnos y salimos con la sensación de que estamos a un nivel alto. Salimos reforzados de nuestra imagen y con la sensación de que lo que hemos hecho en el campo del líder lo podemos hacer en cualquier campo”.