Compostela vs Arosa: el partido más esperado

Arosa y Compostela no se ven las caras desde la temporada 2021-2022 en Segunda RFEF Gonzalo Salgado

El fútbol gallego mira esta tarde hacia el campo Vero Boquete de San Lázaro, donde a partir de las 18 horas el líder de Tercera, el Compostela (26 puntos), recibe al segundo clasificado, el Arosa (23 puntos), en el duelo entre las dos mejores plantillas de la categoría y grandes aspirantes al ascenso.

Los locales defienden su condición de invictos ante un Arosa que sólo ha perdido un partido y se presenta en la capital gallega como el máximo goleador de la categoría. En doce partidos ha marcado 24 tantos, dos más que los locales.

El técnico local Secho Martínez, que no tiene bajas, reconoce que el Arosa “es un equipo conocido por todos, tiene jugadores con experiencia en categorías superiores, y por supuesto en Tercera. Está llamado a estar ahí arriba y competir por ascender, lo lleva buscando las últimas temporadas desde que descendió”. Secho destaca que el equipo de Vilagarcía “tiene centrocampistas contrastados” como Concheiro, Remeseiro y Javi Rey, capaces de armar el juego y también de amenazar con disparos desde fuera del área, señaló en la rueda de prensa previa al partido ayer el sonense, que también apuntó el peligro de atacantes como Iñaki, Lombao y Palmás.

El entrenador de los santiagueses fue nombrando también a los integrantes de la retaguardia de su rival, jugadores que, como en el caso de Carlos Torrado, conoce muy bien de su etapa como seleccionador gallego juvenil. No hay secretos entre ambos equipos. Al contrario, existe un conocimiento exhaustivo y son varios los que tienen pasado en el rival. Son los casos de Álex Cobo y Pablo Porrúa en los locales y de Gabri Palmás y Remeseiro en los visitantes.

Pese al nivel y a las aspiraciones del Arosa, el técnico del Compostela considera que su equipo “debe seguir creciendo”, algo en lo que ha estado trabajando en esta dos semanas merced al parón de selecciones. “Estamos tratando de ser mejor equipo, de defender mejor el área y evitar contraataques y de que nuestras jugadas sean más largas”. El de esta tarde será por tanto todo un test exigente para evaluar la evolución del Compostela, que se autoexige mejorar pese a verse en lo más alto. “Venimos de un mes del que no estamos contentos, se nos han ido puntos que no deberían haberse ido. Somos conscientes de que necesitamos subir el nivel”, comentó Secho.

Por su parte, el Arosa se presenta en Santiago con las bajas de Tapha, Martin Diz, Dani y Rivera, pero “con muchas ganas” y “deseando competir”, dijo en las horas previas el centrocampista coruñés Concheiro. “El equipo está comprometido. No dejan de ser tres puntos, pero son importantes. Ellos tienen la mejor plantilla de la liga y están haciendo las cosas bien, pero también tenemos una buena plantilla y vamos a ir con la convicción de sacar los tres puntos, siendo un equipo agresivo y protagonista con balón”.

El partido tiene muchos alicientes y, aunque no decide nada importante porque queda mucha liga, puede ser un punto de inflexión para el que resulte ganador.