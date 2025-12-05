Gonza: "Es un partido bonito, para jugarlo, para verlo y para vivirlo"

Gonza ve a su equipo preparado para hacer un buen partido y asaltar el liderato en Santiago este domingo Gonzalo Salgado

Gonza Fernández compareció esta mañana en sala de prensa en la previa del partidazo del domingo en el Vero Boquete de San Lázaro entre el Compostela y el Arosa, con el liderato en juego (18 horas). El técnico explicó que el equipo está tranquilo e ilusionado, con máxima confianza en hacer las cosas bien para intentar hacer lo que nadie ha logrado hasta la fecha: endosar la primera derrota al equipo santiagués. A la hora de elegir un calificativo para este duelo en la cumbre, el técnico de Oia habla de "partido bonito para jugarlo, para verlo y para vivirlo", de acuerdo a la clasificación y al escenario. "Como jugador me gustaría mucho poder disputar este tipo de partidos".

El Arosa llega a la cita con las bajas de Tapha, Dani y un Martín Diz que cumple dos meses fuera de los terrenos de juego. Si bien el club no arroja demasiada luz acerca de la lesión que afecta a uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla. "Tiene problemas en la rodilla", explica Gonza, que confirma que se sometió a una resonancia. "Está dentro del proceso de recuperación y está haciendo todo lo posible para jugar, pero sigue teniendo molestias". El entrenador arosista confirmó que Álex Rey, que no jugó ante el Estradense, y Edgar, que ha dejado atrás su lesión muscular, están disponibles, al igual que Mario, por lo que son 18 los futbolistas disponibles del primer equipo.

Los minutos finales en San Lázaro

"El Compostela tiene una plantilla muy larga y un once muy bueno para competir. Son capaces de hacerte los partidos muy largos y se está viendo en muchos de sus resultados en casa, que ganan en los últimos minutos", apunta Gonza. Y es que el equipo que entrena el sonense Secho Martínez ganó a última hora al Noia y al CJ Cambados en San Lázaro."Creo que nosotros estamos preparados para competir en ese aspecto y estar dentro del partido los noventa minutos, con los jugadores que inician y con los que entran desde el banquillo".

Gonza considera clave "intentar frenar sus individualidades" para conseguir que el líder no esté cómodo. "Ellos nos pueden someter por fases, pero nosotros tambien. Arriba tienen gente dinámica y con buen uno contra uno que te exige estar muy concentrado, y después por dentro tienen gente que le da continuidad al juego". El entrenador visitante prevé "igualdad" porque "ellos son un muy buen equipo pero nosotros estamos preparados para hacer un buen partido y que estén incómodos".

Los detalles en partidos igualados

El entrenador del Arosa no espera un duelo abierto con intercambio de golpes. "Estos partidos se deciden por situaciones concretas. No creo que ambos equipos tengamos muchas ocasiones". El Arosa está consiguiendo manejar diferentes registros en las últimas jornadas, siendo capaz de sufrir en ciertos momentos de los partidos y echar el candado a su portería. Acumula 245 minutos sin encajar un gol. "Creo que estamos creciendo. A nivel defensivo estamos corrigiendo cosas y a nivel de juego cada vez tenemos más seguridad en lo que hacemos. Hay momentos en los que hay que adaptarse a los contextos que obliga el partido". Le ocurrió en Somozas y también en la primera parte ante el Estradense. Los arlequinados están preparados para apretar los dientes cuando toque en Santiago, confiando en que arriba casi siempre son capaces de ver puerta y siguen siendo el máximo realizador del grupo.

El apoyo de la afición

Asaltar el liderato en Santiago sería una alegría y una inyección anímica, reconoce Gonza, que al margen de la clasificación pone el foco ahora mismo "en sumar puntos y que el equipo siga mejorando y compitiendo". La movilización de la afición es otro estímulo para los arlequinados, aunque en un estadio de las dimensiones de San Lázaro sea más difícil hacer llegar el aliento desde la grada. "Ver tanta gente que apoya al equipo cada vez que jugamos fuera para nosotros es muy positivo. Queremos seguir dándole motivos para que sigan haciéndolo. Para nosotros su apoyo es muy importante".