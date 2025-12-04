“El que gane el domingo no va a ser ya campeón, queda mucho”

Gabri Palmás, con siete goles, es el máximo goleador de Tercera empatado con el futbolista del Lugo B Aday Gonzalo Salgado

Compostela y Arosa se cruzan el domingo en el Vero Boquete de San Lázaro (18 horas) en el gran partido de la jornada en Tercera RFEF. Frente a frente estarán los dos primeros clasificados, separados por sólo tres puntos, con el liderato en juego. Algo todavía anecdótico con dos tercios de calendario por delante, pero sí importante en el aspecto anímico, ya que el partido servirá para calibrar fortalezas entre las dos grandes plantillas y presupuestos de la categoría.

El duelo en la cumbre supone el regreso a San Lázaro del delantero moañés Gabri Palmás, pichichi de la liga con 7 tantos. En sus dos años en Santiago, Palmás ascendió con el Compostela y jugó en Segunda B. Una etapa de aprendizaje. “Era joven y había gente veterana o que llevaba más tiempo en el club por la que el entrenador apostaba más, por lo que tuve que ir aprovechando las oportunidades”. En su primer año en Tercera, marcó 9 goles jugando menos de 1.400 minutos. “Allí aprendí mucho, al estar en un gran club y rodeado de jugadores muy buenos”.

De aquella etapa hace un lustro sólo continúa Samu en el Compostela actual, que ha confeccionado un proyecto para volver a Segunda RFEF vía título. “Ellos son el equipo que está llamado a quedar primero sí o sí”, comenta el delantero del Arosa. “Nosotros lo afrontamos como un partido más. Es evidente que es bonito, por el campo y el rival. Ellos hicieron una plantilla muy buena, son el equipo con mayor presupuesto sin ninguna duda y tienen muy buenas individualidades”.

Palmás es un delantero que le genera muchas dificultades a los defensas en esta categoría Mónica Ferreirós

Para el goleador arlequinado la clave del Arosa pasa por “ser un bloque y estar muy concentrados, ya que tienen una gran plantilla y te pueden penalizar en cualquier situación”. El Arosa se presentará en el feudo del líder con la intención de “jugar de tú a tú”, asume Palmás. “Ellos nos tendrán respeto, como nosotros se lo tenemos a ellos y a todos los rivales. Si ganamos será un golpe moral y servirá para coger confianza para el grupo, pero quedaría mucho todavía. Ninguno de los dos equipos va a ascender por ganar el domingo”.

Como ocurrió en el último duelo ante el Estradense, será un partido con diferentes fases. “Hay que saber sufrir en determinados momentos, porque siempre los hay buenos y malos a lo largo de los partidos. Trataremos de aprovechar los nuestros”. Habrá desplazamiento de seguidores arosistas a Santiago. “Nuestra afición siempre ayuda. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, pero cuando nos animan en los momentos buenos nos dan un plus y hacen que se lleven mejor los momentos malos”.

Palmás no se conformaría con el empate, pese a jugar a domicilio. Lo afrontamos para ganar, vamos a todos lo sitios a ganar porque nuestra ilusión es ascender, después hay que ir viendo las circunstancias de cada partido”. El Arosa lleva dos semanas con el foco en este duelo, pero no hay exceso de motivación. “Tenemos los pies e el suelo, sabemos que el que gane no va a ser ya campeón, queda mucho”.

Con 7 tantos en 12 partidos, Gabri Palmás no está del todo satisfecho con sus registros en lo que va de liga. “Si me lo dicen a principio de temporada, firmaría, pero tuve situaciones para hacer más goles, aunque también marqué en otras y todo se va compensando”. Contra el Estradense rompió una sequía de varias semanas y el domingo en Santiago intentará volver a marcar para ayudar a su equipo a asaltar el liderato.