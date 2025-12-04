Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

“El que gane el domingo no va a ser ya campeón, queda mucho”

Gabri Palmás, pichichi de la liga que se reencuentra con el equipo con el que ascendió a Segunda B, cree que el Compostela está obligado a acabar primero por presupuesto

Gonzalo Sánchez
04/12/2025 22:09
Gabri Palmás, con siete goles, es el máximo goleador de Tercera empatado con el futbolista del Lugo B Aday
Gabri Palmás, con siete goles, es el máximo goleador de Tercera empatado con el futbolista del Lugo B Aday
Gonzalo Salgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Compostela y Arosa se cruzan el domingo en el Vero Boquete de San Lázaro (18 horas) en el gran partido de la jornada en Tercera RFEF. Frente a frente estarán los dos primeros clasificados, separados por sólo tres puntos, con el liderato en juego. Algo todavía anecdótico con dos tercios de calendario por delante, pero sí importante en el aspecto anímico, ya que el partido servirá para calibrar fortalezas entre las dos grandes plantillas y presupuestos de la categoría. 

El duelo en la cumbre supone el regreso a San Lázaro del delantero moañés Gabri Palmás, pichichi de la liga con 7 tantos. En sus dos años en Santiago, Palmás ascendió con el Compostela y jugó en Segunda B. Una etapa de aprendizaje. “Era joven y había gente veterana o que llevaba más tiempo en el club por la que el entrenador apostaba más, por lo que tuve que ir aprovechando las oportunidades”. En su primer año en Tercera, marcó 9 goles jugando menos de 1.400 minutos. “Allí aprendí mucho, al estar en un gran club y rodeado de jugadores muy buenos”. 

De aquella etapa hace un lustro sólo continúa Samu en el Compostela actual, que ha confeccionado un proyecto para volver a Segunda RFEF vía título. “Ellos son el equipo que está llamado a quedar primero sí o sí”, comenta el delantero del Arosa. “Nosotros lo afrontamos como un partido más. Es evidente que es bonito, por el campo y el rival. Ellos hicieron una plantilla muy buena, son el equipo con mayor presupuesto sin ninguna duda y tienen muy buenas individualidades”.

Palmás es un delantero que le genera muchas dificultades a los defensas en esta categoría
Palmás es un delantero que le genera muchas dificultades a los defensas en esta categoría
Mónica Ferreirós

Para el goleador arlequinado la clave del Arosa pasa por “ser un bloque y estar muy concentrados, ya que tienen una gran plantilla y te pueden penalizar en cualquier situación”. El Arosa se presentará en el feudo del líder con la intención de “jugar de tú a tú”, asume Palmás. “Ellos nos tendrán respeto, como nosotros se lo tenemos a ellos y a todos los rivales. Si ganamos será un golpe moral y servirá para coger confianza para el grupo, pero quedaría mucho todavía. Ninguno de los dos equipos va a ascender por ganar el domingo”

Como ocurrió en el último duelo ante el Estradense, será un partido con diferentes fases. “Hay que saber sufrir en determinados momentos, porque siempre los hay buenos y malos a lo largo de los partidos. Trataremos de aprovechar los nuestros”. Habrá desplazamiento de seguidores arosistas a Santiago. “Nuestra afición siempre ayuda. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, pero cuando nos animan en los momentos buenos nos dan un plus y hacen que se lleven mejor los momentos malos”. 

Palmás no se conformaría con el empate, pese a jugar a domicilio. Lo afrontamos para ganar, vamos a todos lo sitios a ganar porque nuestra ilusión es ascender, después hay que ir viendo las circunstancias de cada partido”. El Arosa lleva dos semanas con el foco en este duelo, pero no hay exceso de motivación. “Tenemos los pies e el suelo, sabemos que el que gane no va a ser ya campeón, queda mucho”. 

Con 7 tantos en 12 partidos, Gabri Palmás no está del todo satisfecho con sus registros en lo que va de liga. “Si me lo dicen a principio de temporada, firmaría, pero tuve situaciones para hacer más goles, aunque también marqué en otras y todo se va compensando”. Contra el Estradense rompió una sequía de varias semanas y el domingo en Santiago intentará volver a marcar para ayudar a su equipo a asaltar el liderato. 

Edgar, con el grupo

El Arosa completó este jueves una nueva sesión preparatoria en la que Martín Diz, Tapha y Dani siguen al margen por lesión. El central Edgar se está ejercitando con el grupo y está recuperado de su lesión muscular, por lo que apunta a estar disponible el domingo. Rivera, por sanción al cumplir ciclo de amarillas, se perderá el partido.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La compañía 'Ibuprofeno Teatro' en Catoira

Catoira será el primer municipio de Galicia en acoger la obra 'Bioconstrución'
Fátima Pérez
Ángeles Cores y su hija y sucesora en la presidencia de Cruz Roja Ribeira participaron en la presentación de un festival solidario junto a María Rey, Alicia González, Esperanza Codesido, Manola Valiño y Moncha y Teresa Sampedro

Ángeles Cores deja de presidir la asamblea local de Cruz Roja de Ribeira después de dos décadas y la releva su hija, Ángeles Mera
Chechu López
Ensayos de cara al festival de bandas de la localidad

El Concurso de Novos Intérpretes Jorge Domínguez repartirá lotes de material musical
b. y. o salnés
El presidente de la Mancomunidade, David Castro, y el gerente, José Ramón García Guinarte, anunciaron las inversiones en una rueda de prensa

La ampliación de la ETAP de Treviscoso costará 5,3 millones y la Xunta financiará el 80%
A. Louro