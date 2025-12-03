El Arosa SC vuelve al trabajo con la mente puesta en Compostela

El Arosa llegó a la jornada de descanso tras vencer en casa al Estradense Gonzalo Salgado

El Arosa SC vuelve al ruedo tras el descanso en la pasada jornada. Los de Gonza Fernández afrontan una semana crucial, y es que este domingo siete de diciembre es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario arlequinado.

La prueba de fuego pasa por el Vero Boquete, ya que el Arosa tendrá que medirse al vigente líder y favorito al ascenso directo, la SD Compostela a las 18:00 horas. Primero contra segundo. Un enfrentamiento que puede encaminar el liderato, y es que la diferencia actualmente es de tres puntos, por un lado, los de Gonza Fernández son segundos con 23 puntos, y los de Secho son líderes con 26.

En su feudo, los compostelanos todavía no han sido derrotados, y solo han empatado en una ocasión en seis partidos disputados en el Vero Boquete. Asimismo, el Compostela es junto con Céltiga FC (5) y Juventud Cambados (3) el equipo que menos goles concede como anfitrión (5).

En cuanto a su acierto de cara a portería, los de Secho son los segundos máximos goleadores de la categoría como locales con 12 tantos, solo por detrás del Arosa, que lleva 15 tantos en A Lomba. Por otra parte, los arlequinados en el papel de visitante llevan dos victorias, tres empates y una derrota en seis partidos.

En cuanto a registros goleadores a domicilio, el Arosa SC lleva nueve goles a su favor y ocho en su contra. Los de Gonza Fernández podrían ponerse líderes en caso de que vencieran en el Vero Boquete al combinado de Secho, que en las últimas cinco jornadas se mantuvieron invictos.