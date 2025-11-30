El Arosa juvenil aprovecha sus momentos para noquear al Bansander y seguir fuerte en el Jiménez

Lesta trata de impedir el avance de un rival Mónica Ferreirós

El Arosa juvenil derrotó al Bansander en el Manuel Jiménez 4-1 en un partido en el que supo aprovechar sus momentos y se sitúa séptimo en la tabla de División de Honor con 15 puntos, los mismos que los cántabros, con seis de ventaja sobre la zona de descenso.

El partido fue entretenido, con ritmo alto entre dos equipos que no especularon. El Bansander trató de dominar a través del balón, pero se topó en el primer tiempo con un Arosa superior en los duelos y muy vertical. A los tres minutos a los locales les anularon un gol de Xavi en un dudoso fuera de juego, tras remates de Pablo Martínez y David Sánchez que rechazó el portero Míchel. La segunda clara del Arosa fue el 1-0. A los once minutos en una acción de saque de banda. Yeray, el motor del Arosa en la medular, se hizo fuerte en área, condujo por la frontal y se sacó un disparo abajo con el que sorprendió al meta visitante.

El Arosa, con marcador a favor, siguió excelso de energía. David Sánchez rozó el segundo con una falta directa que estrelló en el poste. Acertó Pablo a la media hora en otra acción rápida y vertical en la que atacó el espacio y definió muy bien con la zurda sobre la salida del portero del Bansander. El Arosa estaba siendo capaz de contener el juego propositivo de su rival y a la vez le estaba haciendo daño atacándole la última línea. Pero el Bansander demostró en los últimos minutos de la primera parte que es un muy buen equipo y tuvo ocasiones claras para recortar distancias.

Pablo, que marcó un gol, presiona a un jugador del Bansander Mónica Ferreirós

Lo mismo ocurrió al inicio de la segunda parte, cuando el Arosa ya no pudo mantener el mismo nivel de intensidad y los visitantes fueron capaces de manejar el balón en campo contrario. Esta vez encontraron el gol, polémico. De una posible falta a Xavi que el árbitro no decretó se pasó a un ataque visitante en el que Juan Diego fue con fuerza al cruce en área para evitar el remate de Pelayo. Aunque pareció que el defensa tocó claramente el balón, el árbitro lo vio de otra forma y señaló penalti. El propio Pelayo hizo el 2-1.

Llegaron entonces los momentos más críticos del Arosa, con el Bansander dominando y buscando el empate. Al equipo de Perú no le duraba el balón ni tenía la misma energía para recuperar y amenazar en transición. Le tocó juntarse y resistir. Con el paso de los minutos fue encontrando opciones para estirarse. El joven Marco Antonio, uno de los destacados, y David Sánchez con un gran centro que no pudo conectar Juan Diego rondaron el 3-1. Llegaría en el 70. En un pase de Lesta al espacio sobre la entrada de segunda línea de David Sánchez, que lo hizo perfecto. Gran control, recorte y pase con la zurda a la red. Un golazo.

Acto seguido Perú movió el banquillo, adelantando la posición de Yeray. El Bansander acusó el gol y también la variación de los locales, que ya frenaron mucho más arriba a los cántabros y pasaron a tener control del partido hasta el final. Aún hubo tiempo para el cuarto. Chutó desde treinta metros Yago Domínguez de zurda, el balón rozó en un defensa y tomó efecto y parábola, tocando el larguero y botando en la zona de línea de meta. El asistente, atento, dio el gol fantasma, ya que el balón botó dentro antes de volver al campo. Fue la guinda a otro buen partido en el Jiménez, donde los locales han ganado cuatro de sus cinco compromisos disputados. En la próxima jornada visitarán al Montañeros.

xavi salta de cabeza en una acción del partido Mónica Ferreirós