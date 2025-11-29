El Arosa Juvenil busca romper su mala dinámica en casa ante el Bansander

El Arosa Juvenil lleva cinco jornadas sin sumar de tres MONICA VILA

El Arosa Juvenil se enfrenta mañana las 12:00 horas al Club Bansander. Los de Perú regresan al Manuel Jiménez para recibir al quinto clasificado de la División de Honor Juvenil con 15 puntos, mientras los de Perú se mantienen décimos con 12 puntos.

Para el enfrentamiento, el técnico tiene las bajas de David Piñeiro y Roi Pérez, el resto de la plantilla está disponible. “No nos podemos quejar, el grupo está trabajando bien”, dice Perú.

“Venimos de una dinámica en la que llevamos ya tiempo sin ganar y necesitamos intentar sumar de tres este fin de semana”, comenta el entrenador.

Enfrente tendrán a un equipo que cuenta en sus filas con jugadores determinantes a la hora de ganar los duelos y disputas, siendo muy agresivos en todas las fases del juego. “Tenemos que adaptarnos a la situación y ser competitivos con ellos”, destaca el entrenador.

“Espero que seamos amenazantes hacia su portería y estar más efectivos. Llevamos tiempo encajando demasiado y tenemos que afinar en área propia para estar más cerca de puntuar”, explica Perú. “Mínimo tendremos que igualarle los duelos y disputas para intentar llevar el encuentro a nuestra parte”, recalca.