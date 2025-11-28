Adrián Lombao: “Los regateadores son los que cambian los partidos”

Lombao durante el último partido en A Lomba ante el Estradense Gonzalo Salgado

Adrián Lombao es el representante del Arosa en la Selección Gallega que mañana inicia su andadura en la Copa de la Regiones UEFA en Palencia, donde se mide a Andalucía y Castilla y León este fin de semana. Una competición que el joven coruñés afronta “ilusionado” y “motivado”. También agradecido. “Que te llamen y valoren tu trabajo es algo que se agradece, la verdad”.

Ya recuperado de una sobrecarga muscular que le obligó a pedir el cambio en el último partido ante el Estradense, el habilidoso extremo arlequinado ha sido un fijo en todas las convocatorias del seleccionador Manolo García. Y es que a sus 21 años ya es una realidad en la categoría. Después de sus dos primeras temporadas como sénior en el Viveiro, en Vilagarcía está dando continuidad a su progresión, que apunta a mucho más alto. “Estoy muy contento en el Arosa. Creo que estamos haciendo muy bien las cosas”.

Lombao representa el fútbol de la calle que perdura a cuentagotas. El gambetero en peligro de extinción frente los futbolistas de escuela. Regateador talentoso, el Deportivo no tardó en detectarlo e incorporarlo cuando aún era prebenjamín y jugaba en el equipo de su barrio, el San Cristóbal. En la cantera del Abegondo estuvo una década. Siempre fue el más pequeño, en desarrollo físico, de su generación. Pero el Depor lo mantuvo año tras año en sus filas porque su calidad y desparpajo eran incuestionables. El club herculino lo esperó con paciencia, aunque Adri tardaba en dar el estirón. “Siempre fui muy débil físicamente. Confiaron mucho en mí y todos los directores deportivos que pasaron por la cantera tuvieron mucha paciencia. Mis compañeros me sacaban siempre dos y tres cabezas. En mi primer año juvenil me hicieron un estudio de la edad ósea y daba que tenía tres años menos”, respecto a su edad cronológica.

Condicionado por lo físico, tuvo que adaptarse para hacer otro tipo de juego en sus años en Abegondo, “más de asociarse”. Pero en su último año juvenil, cuando jugó cedido en el Ural en División de Honor, se vio capaz de dar rienda suelta a sus virtudes. “No me vi tan endeble y pude hacer lo que hacía de pequeño en el parque y en el barrio”.

Desvinculado del Deportivo, donde coincidió con jugadores como Mella, Diego Gómez, Kevin Sánchez o Rubén López, inició su etapa sénior en Viveiro, ya que tiene raíces familiares en la localidad de la mariña lucense. En su segunda temporada en Tercera REF, el pasado año, dio “el salto” tan esperado en el aspecto físico. “Lo noté mucho en el campo. Ahora me veo cada vez mejor, además hago mucho trabajo de gimnasio”. Fue lo que le abrió las puertas al Arosa, con la idea de seguir progresando. “Vine aquí porque fue el equipo que más apostó po mí y es el sitio ideal para hacer las cosas bien”, Adri confía en el proceso. “Tengo que ir poco a poco. Me noto bien y me gustaría aportar goles”, dice. Marcó 6 el curso pasado en Viveiro y aún no se estrenó en Vilagarcía.

Aunque lo suyo es el desborde y el desequilibrio. “Me gusta buscar el uno contra uno. Me divierte. Cuando lo hago, disfruto en el campo y me siento cómodo. Creo que a la gente también le gusta eso. En el fútbol actual hay mucha táctica y son los regateadores los que cambian los partidos”.

Aunque ahora su cabeza está en Palencia con la Selección Gallega, Lombao también tiene presente lo que le espera la próxima semana, con el partidazo en Santiago ante el Compostela con el liderato en juego. “Creo que va a ser muy buen partido, Nos va a servir para ver donde estamos. Tenemos la suficiente calidad y personalidad para hacer las cosas bien allí. Ganar sería dar un golpe encima de la mesa. Aún queda mucho y esto es muy largo, pero queremos darnos un chute de confianza ganando en Santiago”.