Un tercio de la lista de la Selección Gallega UEFA la forman jugadores de los equipos arousanos de Tercera
Noel (Cambados), Lombao (Arosa), Adri (Céltiga) y Yosi, Facu y Enjamio (Boiro) jugarán en Palencia este fin de semana ante Andalucía y Castilla y León
El seleccionador Manolo García dio a conocer la lista de 18 jugadores que representarán a Galicia en la primera fase nacional de la Copa de Regiones UEFA, que se disputa este fin de semana en Palencia. Los cuatro equipos arousanos de Tercera RFEF están representados en el combinado: Lombao (Arosa), Adri Rodríguez (Céltiga), Noel (CJ Cambados) y Facu Moreyra, Yosi Montoto y Enjamio (CD Boiro).
Galicia se enfrenta el sábado a las 12 horas en el campo Mariano Haro a Andalucía y el domingo a la misma hora, en el campo de La Balastera, se enfrenta a los anfitriones de Castilla y León. En juego está la clasificación para la a Fase Intermedia que se disputará los días 28 y 29 de enero. Las 17 selecciones autonómicas formadas por futbolistas que no hayan sido profesionales se agrupan en cinco sedes y se ponen en juego ocho plazas para la siguiente fase. Todos los partidos se podrán ver en directo en RFEF.es. Con motivo de la disputa de esta primera fase, este fin de semana no habrá liga en Tercera RFEF.
Aparte de los seis jugadores de los equipos arousanos, en la Selección Gallega también figuran los porteros Andrés (Gran Peña) y Ayoub (Viveiro); los defensas Achore (Montañeros), Óscar López y Carabán (Estradense), Mati Delicado (Gran Peña) e Iván Dopico (Somozas); los centrocampistas Brais Vidal (Estradense), Make (Vilalbés), Rachu (Noia) y Lucas Camba (Alondras); y el delantero Juan Cambón (Somozas).