Diario de Arousa

Deportes

Un tercio de la lista de la Selección Gallega UEFA la forman jugadores de los equipos arousanos de Tercera

Noel (Cambados), Lombao (Arosa), Adri (Céltiga) y Yosi, Facu y Enjamio (Boiro) jugarán en Palencia este fin de semana ante Andalucía y Castilla y León

Gonzalo Sánchez
25/11/2025 19:14
Noel durante el partido en casa ante el Viveiro
Noel durante el partido en casa ante el Viveiro
Gonzalo Salgado
El seleccionador Manolo García dio a conocer la lista de 18 jugadores que representarán a Galicia en la primera fase nacional de la Copa de Regiones UEFA, que se disputa este fin de semana en Palencia. Los cuatro equipos arousanos de Tercera RFEF están representados en el combinado: Lombao (Arosa), Adri Rodríguez (Céltiga), Noel (CJ Cambados) y Facu Moreyra, Yosi Montoto y Enjamio (CD Boiro). 

Lombao fue el más incisivo del Arosa en la primera parte
Lombao fue el más incisivo del Arosa en la primera parte el domingo
Gonzalo Salgado

Galicia se enfrenta el sábado a las 12 horas en el campo Mariano Haro a Andalucía y el domingo a la misma hora, en el campo de La Balastera, se enfrenta a los anfitriones de Castilla y León. En juego está la clasificación para la a Fase Intermedia que se disputará los días 28 y 29 de enero. Las 17 selecciones autonómicas formadas por futbolistas que no hayan sido profesionales se agrupan en cinco sedes y se ponen en juego ocho plazas para la siguiente fase. Todos los partidos se podrán ver en directo en RFEF.es. Con motivo de la disputa de esta primera fase, este fin de semana no habrá liga en Tercera RFEF. 

La Selección Gallega disputó hoy su última sesión antes de viajar a Palencia
La Selección Gallega disputó hoy su última sesión antes de viajar a Palencia
RFGF

Aparte de los seis jugadores de los equipos arousanos, en la Selección Gallega también figuran los porteros Andrés (Gran Peña) y Ayoub (Viveiro); los defensas Achore (Montañeros), Óscar López y Carabán (Estradense), Mati Delicado (Gran Peña) e Iván Dopico (Somozas); los centrocampistas Brais Vidal (Estradense), Make (Vilalbés), Rachu (Noia) y Lucas Camba (Alondras); y el delantero Juan Cambón (Somozas).

Convocatoria de la Selección Gallega que compite en la Copa Regiones UEFA
Convocatoria de la Selección Gallega que compite en la Copa Regiones UEFA
