El Arosa aprovecha su pegada para recuperar la segunda plaza

Luis Castro avanza con el balón ante Sergio Prieto y Hugo Padín Gonzalo Salgado

El Arosa recupera la segunda plaza y se coloca a tres puntos del líder Compostela, al que visitará la próxima jornada, tras ganar 2-0 al Estradense en A Lomba con los tantos en la segunda parte de Rivera y Palmás. El equipo de Gonza Fernández se mantiene invicto en casa en una jornada redonda para sus intereses, ya que fue el único equipo que ganó de la zona alta. Los arlequinados dejan a los de A Estrada a cinco puntos tras resistir sus embestidas en la primera parte, en la que los visitantes estuvieron mejor pero se encontraron con un providencial Chema. En la segunda, el Arosa dio un paso adelante y sacó a relucir su mayor pegada, noqueando a su rival, que de más a menos.

La victoria hace bueno el empate cosechado la semana pasada en Somozas y relanza al equipo de Gonza, que superó los momentos menos buenos que vivió en la primera parte ante el planteamiento rival, y aprovechó los suyos en la reanudación para seguir haciendo de A Lomba un fortín esta temporada.

Lombao fue el más incisivo del Arosa en la primera parte Gonzalo Salgado

El Arosa empezó con Gabri Palmás en banda izquierda y Rivera como referencia ofensiva, con la idea de dejarse caer para ayudar en la salida de balón ante la presión avanzada del Estradense. La primera parte fue igualada. El Arosa generó en transiciones, más llegadas que ocasiones, merced a la actividad de Lombao en la derecha, que fue el que dio profundidad al equipo de Gonza.

El primer período fue del Estradense, que tuvo las mejores oportunidades, pero se topó con un inspirado meta Chema. La primera clara visitante fue a los veinte minutos. Se desplegó el equipo de Manuti por la derecha, donde Hugo Padín centró al segundo palo y remató en potencia el lateral izquierdo Óscar López. El portero del Arosa metió una buena mano, dura, y rechazó el disparo. Gonza Fernández movió ficha al situar a Palmás arriba, con Rivera por detrás, mientras que Iñaki pasó a la banda izquierda.

La lluvia fue protagonista en algunas fases del partido, pero el campo sigue en óptimo estado, nada que ver con temporadas anteriores Gonzalo Salgado

El Estradense siguió presionando alto el inicio de juego local y al Arosa le costó progresar con continuidad. Fueron los visitantes los que volvieron a avisar en cuanto a remates. En el minuto 31. En una buena combinación por dentro, esta vez con Brais Vidal, Marcos Mella y Dani Pedrosa tirando paredes. Remató Gerard Puerto ya en área entrando por la izquierda y volvió a salvar Chema. En el rechace Padín rondó el 0-1 de cabeza, pero el balón se paseó por área pequeña y no cogió portería.

El equipo visitante tuvo una tercera ocasión en el minuto 39. En una jugada de saque de banda sobre Dani Pedrosa, que se generó él solito la ocasión. Se fue de dos defensas tras recibir de espaldas en una acción técnica de otra categoría y en área, escorado a la derecha, disparó demasiado cruzado. En el otro campo fue el joven Lombao el que dio réplica con un gran regate en línea de fondo, pero su pase atrás no fue preciso. Y es que a los locales les costó transformar en ocasiones sus llegadas en el primer período, en el que no tiraron a portería.

La afición del Arosa aún no ha visto perder a su equipo en casa en lo que va de liga Gonzalo Salgado

Paso adelante

Al Arosa le sentó bien el paso por el vestuario. Salió con otra determinación y mejor ajustado. A los veinte segundos ya generó su primera ocasión en una acción en la derecha. Fijó Lombao y jugó para Palmás, que llegó hasta al área pequeña y lanzó con poco ángulo, por lo que rechazó en el primer palo a córner Isra.

El Arosa salió con la idea de dar un paso adelante en el segundo período y encontró el premio en el 52. En una segunda acción de córner. Concheiro puso un gran centro tocado al segundo palo, el rechace en línea de fondo lo peleó Pacheco, que metió un centro que tocó en un defensa y describió una parábola que superó a Isra, llegando a Rivera al segundo palo, que remachó con el cuerpo en línea de gol.

Manuti y Gonza no pararon de dar órdenes durante el partido Gonzalo Salgado

El Estrandense tuvo una buena respuesta al 1-0, obligando al Arosa a defender su área. Pedrosa lo intentó con un disparo desde el centro del campo con Chema adelantado, pero el balón no tomó dirección portería. El primer cambio local fue obligado, dado los problemas musculares de Lombao. En su lugar entró Seijo.

El Estradense siguió empujando y el lateral Óscar lo intentó con un disparo cruzado. El equipo de Gonza estaba defendiendo su mínima renta, cada vez menos exigido, cuando logró la sentencia. En el minuto setenta. Fue en un balón largo, justo cuando los visitantes habían realizado un doble cambio. Gabri Palmás le ganó la carrera y también el espacio a Landeira, y marcó de remate cruzado sobre la salida del meta Isra. Séptimo gol en liga del delantero de Moaña. Diferencial.

Palmás marcó su séptimo gol en liga para dar la puntilla al Estradense Gonzalo Salgado

Tras el 2-0 Gonza Fernández reforzó el centro del campo con la entrada de Sindo, que se puso en banda izquierda. De ahí al final el Arosa controló el partido sin problemas. Ni los cambios visitantes reactivaron a un Estradense que quedó noqueado por la pegada de su rival. El equipo de Manuti fue a menos, mientras el de Gonza perdonó el tercero en el tiempo de aumento en un remate de zurda de Seijo desde el punto de penalti que se perdió por poco.

El Arosa mantuvo la atención y la activación para no conceder nada y echar así el candado por segunda semana seguida. La liga llega ahora al parón por los compromisos de la Selección Gallega UEFA en Burgos. En dos semanas, partidazo en Santiago entre Compostela y Arosa, los dos grandes favoritos al título, con el liderato en juego superado un tercio del calendario

Ficha técnica: Arosa: Chema; Torrado, Pacheco, Samu, Luis Castro; Remeseiro, Concheiro (Javi Rey, min. 80); Lombao (Seijo, min. 65), Iñaki, Gabri Palmás; Rivera (Sindo, min. 71).

Estradense: Isra; Sergio Prieto (Ángel, min. 69 (Iván Martín, min. 89)), Carabán, Landeira, Óscar López; Brais Vidal, Miguel Fernández (Ian, min. 76); Hugo Padín (Álex Delgado, min. 69), Mella, Gerard Puerto (Raúl, min. 76); Dani Pedrosa.

Goles: 1-0 Rivera (min. 52); 2-0 Gabri Palmás (min. 69).

Árbitro: Rodríguez Delgado (Ourense). Amarilla a Rivera, Pacheco, Concheiro por los locales y a Pedrosa, Brais Vidal.

Rivera abrió el marcador para los locales Gonzalo Salgado

Rivera: "“Tuvimos la fortuna que nos faltó otros días”

Jose Rivera, autor del primer gol, comentó que desde dentro vivió “un partido muy competido entre dos equipos que quieren estar lo más arriba posible. En la primera parte nos costó más presionarles y tener la pelota. En la segunda fuimos capaces de hacerlo. También tuvimos un poco de suerte porque los encerramos en varios córners, nada más empezar e hicimos el gol. A partir de ahí, se abrió más el partido y ahí sabemos que somos fuertes. Logramos hacer el segundo y mantener la puerta a cero”.

El equipo máximo goleador de la categoría hizo valer su pegada ante un rival que llegaba como el segundo menos goleado. Algo a lo que también se refirió el delantero vilagarciano. “El Estradense es un equipo difícil de hacerle gol, y si se pone por delante, es muy complicado. Tuvimos la fortuna que nos faltó otros días y también hay que jugar con ella. Hacía unas cuantas jornadas que no metía y estoy muy contento. Contra el Compostela va a ser un partidazo en el Vero Boquete. Lo esperamos con muchas ganas y tenemos una idea clara de ir con ella a muerte y a pelear el partido porque lo podemos sacar”.