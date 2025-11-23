Arosa vs Estradense: partido de altura en A Lomba

Rivera y Lombao durante un partido de esta temporada en A Lomba, donde el Arosa está invicto en lo que va de liga Mónica Ferreirós

El Arosa (3º con 20 puntos) recibe esta tarde a las 17 horas en A Lomba al Estradense (5º con 18 puntos) en el segundo de sus tres partidos ante rivales directos de la zona alta. El equipo de Gonza Fernández quiere hacer bueno el empate en Somozas sumando un triunfo en casa, donde está invicto en lo que va de temporada. “La semana ha sido muy buena y se respiran muchas ganas de afrontar un partido bonito de jugar, con muy buen ambiente por la situación de ambos equipos, por plantillas, historia...por todo”, dice el técnico de los arlequinados, que sigue sin poder contar con Martín Diz ni Edgar, al margen de Tapha, y está pendiente de la evolución de Álex Rey, con unas molestias en su rodilla derecha.

Gonza cree que su equipo salió reforzado de la visita al Candocia. “A nivel defensivo estuvimos bien en muchos momentos, cada vez estamos trabajando mejor en ese aspecto. Esto es un proceso, cada vez somos más fiables y sabemos por donde queremos ir”, destaca el técnico, que confía en encadenar otra portería a cero ante el Estradense para acercarse a la victoria. “Esta semana pusimos el foco en tener más continuidad con balón para poder jugar más en campo contrario”.

El Arosa afronta la cita con mentalidad positiva y confianza. “Tenemos que disfrutarlo, al igual que la gente que venga. Eso implica estar muy bien y concentrados todo el tiempo porque nos va a exigir y se puede decidir por detalles”.

El Estradense, que llega con las bajas de Ander, lesionado, y Hugo López, sancionado, es un equipo que le gusta dominar con balón. Gonza es consciente de ello y cree que hay dos alternativas para combatirlo. “Ellos son un muy buen equipo, que están dándole continuidad al gran trabajo que hicieron el año pasado. Te exigen mucho a nivel defensivo porque tienes que estar ajustado, creo que eso lo tenemos trabajado y hablado”. La otra forma de combatir a los de Manuti pasa por “quitarles la pelota, si somos capaces de tenerla nos vamos a sentir más cómodos. Somos un equipo que podemos quitarle el balón a cualquiera”.

Se espera por tanto un partido de alternativas en el juego, entre dos equipos que destacan en las áreas por números diferentes. Los locales son el máximo realizador con 22 tantos anotados y el Estradense el segundo equipo menos goleado con sólo 7 tantos encajados.

Rivera: "Hay una rivalidad que da un ambiente bonito al partido"

El delantero vilagarciano Jose Rivera también habló en las horas previas al partido entre el tercer y el quinto clasificados. “Esta semana hemos intentado mejorar las cosas en las que venimos fallando en semanas anteriores, en recuperar las sensaciones ofensivas que nos faltaron en los dos últimos partidos y dar continuidad a la parte defensiva que fue buena”, explica. “Al Estradense lo conocemos mucho, hay una rivalidad que da un ambiente bonito al partido y estamos con muchas ganas de jugar en A Lomba e intentar sumar tres puntos”.

Rivera se está adaptando a jugar por detrás del punta o en banda derecha esta temporada. “Estoy adaptándome a eso y muy contento con la idea que nos trasmite el cuerpo técnico, que me gusta y vamos a muerte con ella”.