El Arosa juvenil visita a un Racing de Santander necesitado de victorias para jugar la Copa del Rey

El capitán Yeray durante el último partido ante el Sporting de Gijón Mónica Ferreirós

El Arosa juvenil visita este domingo a las 12:45 horas en el campo de Bezana al Racing de Santander en la décima jornada de liga de División de Honor. Ambos equipos están empatados en mitad de la tabla con 12 puntos a falta de seis jornadas para la conclusión de la primera vuelta, por lo que los locales están obligados a sumar de tres para no quedarse rezagados en la pelea por las cuatro primeras plazas que dan acceso a la Copa del Rey en el ecuador el campeonato.

David López "Perú" tiene la importante baja de David Piñeiro por problemas musculares. La expedición viaja este sábado a mediodía hacia Cantabria con la idea de "intentar ajustarnos en las fases del partido en las que nos dominen para que no nos generen ocasiones", algo que les está costando goles en las últimas semanas. "Aunque el rival es de entidad y va a ser complicado, queremos cambiar la dinámica y conseguir la victoria".

Perú espera a un Racing "propositivo, con movilidades por dentro y muy fiable en casa", y reconoce que "ellos tienen la presión y exigencia de ganar porque ya se dejaron bastantes puntos". El Arosa espera ofrecer su versión más competitiva. "Tenemos que subir la intensidad y agresividad en fase defensiva para ganar duelos y disputas".