Manuti: “El Arosa tiene una plantilla tan buena como la del Compostela”

Manuti, entrenador del Estradense, durante el partido esta temporada en Burgáns ante el CJ Cambados Gonzalo Salgado

Manuel Ángel González “Manuti” (A Estrada, 39 años) dirige por segunda temporada al Estradense, el club en el que militó como jugador durante catorce años. Tras ser subcampeón de liga hace unos meses, el Estradense marcha quinto después de once jornadas y se presenta el domingo en A Lomba (17 horas) para medirse al Arosa en un duelo que se ha convertido en un clásico en los últimos tiempos.

¿Cómo valora la marcha de su equipo en liga?

Está siendo de altibajos. Creo que todos los equipos estamos en una línea parecida. No hay grandes resultados. El Somozas empezó mal pero ahora es el que mejor racha lleva, está siendo el más regular junto al Compostela, que ha ganado tres partidos en los últimos minutos y por eso está líder.

Es curioso como ha crecido el Estradense los últimos años. Está en play-off en estos momentos y no le noto satisfecho...

Suele pasar cuando vienes de ser segundo y estar cerca de ascender. Pero también somos conscientes de lo que somos. Evidentemente el club ha ido dando pasos hacia adelante en los últimos siete u ocho años. Y la intención es seguir haciéndolo, pero también tenemos que saber que nuestro objetivo es estar de la mitad de tabla hacia arriba, sin tener la obligación jugar el play-off. Eso sería meternos una presión innecesaria. Nuestra ilusión es estar lo más arriba posible e intentar competir con equipazos como el Arosa o el Compostela. Si lo hacemos muy bien, estaremos cerca, y si lo hacemos regular, pues nos quedaremos fuera del play-off.

El Estradense goleó 4-0 y 0-4 a Alondras y Barbadás, pero ahora lleva tres empates seguidos. ¿A qué lo achaca?

Pues a que nos está costando en ataque. Somos capaces de dominar muchos minutos. De hecho contra el Vilalbés, que es un buen equipo, hicimos ochenta minutos en los que prácticamente no pasan del medio campo, haciendo ocasiones de gol y jugando bien, pero es un rival que sabe agarrarse a los partidos y al final estuvo cerca de ganarnos porque tuvo dos claras. En Noia hicimos un muy buen partido, pero en la segunda parte contra diez no fuimos capaces de hacer gol a pesar de dominar. El peor de nuestros partidos fue este último en casa con el Arteixo, que aún así nos pusimos por delante pero nos falta ese poso para sacar partidos adelante en diferentes circunstancias y se nos están escapando puntos. Si hubiéramos ganado dos de estos tres partidos, que los tuvimos muy de cara, pues estaríamos en otra situación diferente y veríamos las cosas de otra manera.

Todavía hay demasiada igualadad...

Claro. Creo que al Arosa le está pasando un poco lo mismo. La diferencia con el Compostela está siendo que ellos han ganado partidos del minuto 85 en adelante y el Arosa no fue capaz. El día del Montañeros, en un partido igualado, si marca un gol al final pues estaría ahí más cerca del primero. Creo que no hay ningún equipo súper en la liga. El Compostela de momento no lo está, aunque está consiguiendo un pequeño colchón de puntos que le va a venir bien. El Arosa, aunque es un equipazo, no está en un momento súper tampoco. Seis empates en once partidos.

¿Le falta capacidad resolutiva al Estradense?

Somos capaces de dominar, tener el balón y que el equipo rival apenas nos genere peligro. De hecho sólo hemos encajado siete goles. Pero nos falta traducir ese dominio en hacer más goles y victorias.

Nos está costando en ataque. Somos capaces de dominar pero nos falta hacer gol Manuti González

Realizar una gran temporada como la pasada ha tenido un peaje, ya que otros clubes echaron sus redes en A Estrada y se llevaron a Gamarra, Jaichenko y Porrúa, que marcaron 28 goles entre los tres...

Sí, es normal. Y hubo muchos otros jugadores a los que nos costó retenerlos. Hemos tenido que volver a fichar apuestas, porque nosotros no podemos llegar a jugadores como Gabri Palmás, Álex Rey o Remeseiro. Tenemos que apostar por gente joven que creemos que la puede romper y darle confianza. Un poco como el fichaje que hizo el Arosa con Lombao, sería el perfil de jugador al que aspiramos, que además nos está encantando.

Pero Dani Pedrosa no es una apuesta.

No, evidentemente. Pero viene del Boiro, nosotros no podemos ir al mercado de Segunda RFEF a firmar jugadores. Ojalá pudiéramos. Dani tiene una situación peculiar, al ser nutricionista en el Deportivo no puede entrenar por las mañanas y hay muchos equipos que por eso no pueden acceder a él. Por eso debe buscar equipos que no sean tan profesionales, y nosotros podemos acceder a él por esos motivos.

¿Cómo ve el partido del domingo?

Pues difícil e igualado. El Arosa este año hizo muy buen equipo. Firmaron muy bien, jugadores de mucho nivel. El Arosa es un gigante dormido, en cualquier momento puede encadenar una racha de seis o siete victorias consecutivas porque tiene tanto equipo como el Compostela. Para mí el Arosa tiene un equipazo. Es verdad que las cosas no le están saliendo últimamente y los dos equipos llegamos en una situación parecida, pero para nosotros es una salida complicadísima.

El Arosa le ganó dos partidos al Estradense, que fue subcampeón, la pasada temporada Gonzalo Salgado

¿Prevé alternativas en el juego, con fases de dominio y otras de sufrimiento para ambos equipos?

Sí. Aunque a nosotros nos gusta dominar y tener todo el tiempo el control del partido, sabemos que hacer eso en A Lomba ante un rival como el Arosa es imposible. Habrá fases en las que vamos a ser dominados y tenemos que aguantar. Eso en un debe que tenemos como equipo. Nos pasó en O Couto el año pasado, Jugamos sesenta minutos muy buenos, pero la media hora en la que no estuvimos bien nos costó el partido. Lo mismo el año pasado en Vilagarcía, cuando nos quedamos con diez y no supimos aguantar. Si el partido no va por el guión que queremos nos volvemos demasiado vulnerables. Es algo que necesitamos mejorar. Saber sufrir y saber jugar esos ciertos momentos del partido.

Todavía les falta madurar como equipo para poder pelear por el título entonces...

Para que un equipo como Estradense, Somozas o Vilalbés opten a ganar la liga tiene que haber muchísima igualdad porque no somos equipos para poder hacer 80 puntos. Si la liga se va entre 65 y 70 pues ya se abriría a más equipos, pero lo veo complicado. Si Compostela o Arosa se van a más de 80 puntos uno de los dos va a ser campeón de liga. Al final son dos plantillas con mucho potencial y clubes con mucho presupuesto. Pongo el ejemplo de Porrúa, el año pasado con nosotros fue nombrado en muchos sitios como el mejor jugador de la categoría, y este año en el Compostela apenas juega.

Para que un equipo como el nuestro pueda pelear por ser campeón el título tiene que irse a menos de 70 puntos

¿Ve al Compostela y al Arosa al mismo nivel?

El Arosa tiene una plantilla tan buena como la del Compostela, con jugadores determinantes en la parcela ofensiva y tiene muchísima pegada. Quizá a nivel defensivo la plantilla es más corta, pero en ataque tiene mucha dinamita. Yo es que confío mucho en las opciones del Arosa. Creo que Gonza va a hacer un buen año y va a haber un tramo de la temporada que va a encadenar victorias y se va a meter arriba. Es cierto que estas jornadas son importantes para ellos, porque si no ganan se pueden ver lejos de la cabeza un poco pronto.

Desde el play-off hace cinco años se generó una cierta rivalidad entre Arosa y Estradense, ¿no cree?

Sí, por como se dio el partido en el play-off. Evidentemente te genera un poco de rabia, pero creo que desde el año pasado se han limado asperezas. A nivel de directivas y cuerpo técnicos hay muy buena relación. De ese play-off nos queda un mal recuerdo, como nos puede pasar con la Sarriana tras perder el año pasado jugándonos ambos mucho.

El Arosa eliminó al Estradense de forma épica en la semifinal del play-off en 2021 GonzaloSalgado

¿Qué bajas tiene para el domingo?

Pues la de Ander y la de Hugo, que está sancionado. Padín tiene un golpe pero creo que llegará. Podemos forzar a la gente con molestias porque la próxima semana no hay liga debido al parón por la selección