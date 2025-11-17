El Arosa pasa por un bache de juego pero mejora sus registros defensivos

El Arosa centró sus esfuerzos en el aspecto defensivo en el duelo entre el segundo y el tercero de la tabla Lucía Chazo - Arosa SC

El Arosa comenzó su particular prueba del algodón con un empate sin goles en Somozas ante el segundo clasificado el domingo. Es la tercera vez en lo que va de liga que los arlequinados echan el candado a su portería, sin embargo no les sirvió en esta ocasión para ganar porque por primera vez en toda la temporada no vieron puerta.

El técnico Gonza Fernández es consciente de que su equipo atraviesa por un pequeño bache en cuanto a juego, por lo que está poniendo el foco en mejorar aspectos defensivos, como el balón parado. El Arosa ha bajado su producción ofensiva en los últimos encuentros, pero también ha reducido el número de goles encajados. Con una victoria y tres empates en el último mes de liga, el partido del domingo ante el Estradense en A Lomba se presenta como una buena oportunidad de reencontrarse con el triunfo y afianzarse en la zona alta, donde el Compostela sigue siendo líder pero le está costando mucho sacar partidos adelante y encadenar victorias.

El Arosa está en una situación similar a la de la temporada anterior. De hecho también es tercero, con dos puntos menos a estas alturas. El equipo de Gonza está siendo más regular y fiable, aún con sus problemas defensivos, y espera superar este bache de juego y recuperar las buenas sensaciones que mostró desde pretemporada.

El técnico también espera recuperar piezas importantes como Martín Diz o Edgar, lesionados. Ambos están descartados para el duelo ante el Estradense, pero se espera que puedan regresar tras el parón por los compromisos de la selección gallega de aficionados, coincidiendo con la visita del Arosa al estadio Vero Boquete de San Lázaro el primer fin de semana del próximo mes de diciembre.

Cambio de normativa en fichajes

El cambio de normativa en la Tercera RFEF en Galicia, en lo relativo a fichajes de jugadores entre clubes de la misma categoría, motiva que a punto de llegar al primer tercio de calendario comience el baile en el mercado, que no se cierra hasta finales de enero.

Los futbolistas de Tercera RFEF ya pueden cambiar de equipo, siempre que su club les conceda la baja, para jugar en otro de la misma liga sin tener en cuenta el número partidos disputados hasta el momento. Algo que se aprobó el pasado mes de octubre. Desde entonces, Los equipos que están en la zona baja han empezado a moverse para llamar a las puertas de jugadores que están teniendo poco protagonismo en otros clubes de la misma liga. De momento no ha habido movimientos, ya que los clubes son reacios a conceder bajas sin tener recambios suficientes. Pero se espera que esta situación cambie con el paso de las semanas, ya que todos esperan mejorar sus plantillas.