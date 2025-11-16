El Arosa suma un punto ante un Somozas que mereció más

Samu corta un balón en un ataque de los locales en el Candocia Lucía Chazo - Arosa SC

El Arosa regresa de Somozas con un punto de oro después de un partido en el que el segundo clasificado tuvo las mejores ocasiones, sobre todo en una primera parte en la que fue superior. El equipo de Gonza echó el candado a su portería, con algo de fortuna en alguna acción, ya que los locales enviaron un balón al larguero, aunque por primera vez en lo que va de liga se quedó sin marcar. Y es que la producción ofensiva de los visitantes fue escasa en un partido en el que priorizaron no perder y no asumir riesgos con balón, objetivo que lograron al cosechar su primer empate sin goles de la temporada.

Gonza optó por fortalecer el centro del campo con Javi Rey, Concheiro y Remeseiro, con Álex Rey en una banda y Rivera en la otra, y Palmás arriba. El Arosa salió con mucho respeto, dada la buena dinámica de un rival que encadena ya nueve jornadas seguidas sin perder. Los locales, con bastantes bajas en defensa, le tomaron muy rápido el pulso al partido, cargando el juego ofensivo por su banda izquierda. Después de dos córners sin consecuencias en los primeros minutos, fue al cuarto de hora cuando el equipo de Stili dispuso de una clara triple ocasión en un balón diagonal al que se ofreció Iván, sacándose un disparo cruzado al que respondió Chema de forma providencial. El balón le cayó a Aldán, cuyo disparo sacó en línea de gol Luis Castro, mientras que el tercer remate de Lucas Fanego se estrelló en el larguero. La fortuna se alió con los visitantes.

Rivera trata de hacerse con elñ balón ante la presencia de dos jugadores deL Somozas Lucía Chazo - Arosa SC

El Arosa, que trató de bajarle las revoluciones al partido y que se jugase con un ritmo pausado, tuvo dificultades para contener el dominio local, por lo que tuvo que jugar replegado y tratar de estirarse con balones largos. Iñaki Leonardo, poco después, generó otra ocasión en la que su disparo dio en la espalda de un defensa y el remate posterior de Aldán se perdió desviado. El Arosa no lo estaba pasando bien, ya que el balón le duraba poco dada la presión adelantada de su rival. La constante del primer tiempo fue el dominio local. Un córner lanzado por Cabarcos rematado por Asier cerca del poste fue la siguiente ocasión de los locales. En el 36, Iñaki Leonardo dejó atrás a Torrado por línea de fondo y puso un pase a Fanego, cuyo remate se perdió demasiado cruzado en otra oportunidad del Somozas. En el 40 fue Álex Cabarcos el que lo intentó en una falta directa a la que respondió Chema con una gran intervención.

Javi Rey junto a Iñaki Leonardo, con el también exarosista Óscar Varela detrás Lucía Chazo - Arosa SC

Lo mejor para el equipo de Gonza al descanso fue el resultado. El técnico realizó varios ajustes de cara a la segunda parte, aunque siguió percutiendo el equipo de Stili, aunque con más llegadas que ocasiones claras. Una de Aldán ante Chema y otra en un remate de Cabarcos desviado fueron los avisos más claros. Con el paso de los minutos el juego se fue nivelando.

El Arosa ganó energía con los cambios, mientras los locales evidenciaron esa falta de fondo de armario en estos momentos. Los visitantes acabaron mejor el partido, aunque sin opciones para poder llevarse los tres puntos.

Lo mejor fue el resultado y el apoyo de los aficionados desplazados, que se hicieron más de 320 kilómetros por carretera en una tarde de perros. El equipo de Gonza llega al parón en la tercera plaza, a dos puntos del Somozas, pero ahora a cinco del líder Compostela. El próximo partido será en dos semanas en A Lomba ante el Estradense, que es quinto por detrás del Céltiga.

Ficha técnica: Somozas: Iago Domínguez; Ivi Guerrero, Asier, Iván Dopico, Álex Cabarcos; Óscar Varela, Javi Sanmartín, Bruno Bellas; Iñaki Leonardo (José Pérez, min. 84), Aldán y Lucas Fanego.

Arosa: Chema; Torrado, Pacheco, Samu, Luis Castro; Javi Rey, Concheiro (Iñaki, min. 83), Remeseiro; Rivera (Seijo, min. 73), Gabri Palmás y Álex Rey (Lombao, min. 62).

Árbitro: Castro Gómez. Amarilla a Lucas Fanego y Aldán por los locales y a Álex Rey, Remeseiro, Rivera, Torrado y al técnico Gonza Fernández por el Arosa.

Gonza Fernández durante un partido esta temporada en A Lomba Mónica Ferreirós

Gonza : "Por momentos nos pusieron en aprietos" "En la primera parte y en el inicio de la segunda el Somozas estuvo mejor, pero creo que acabamos el partido mejor que ellos", dijo el técnico del Arosa al final. "Es cierto que a nivel defensivo estuvimos bien, porque nos obligaron a defender muchas situaciones y lo hicimos bien. Con balón nos faltó calma y atrevimiento en campo rival, sobre todo a la hora de salir con él más controlado y vivir más tiempo en su campo que en el nuestro. Pienso que hubo fases en las que fuimos capaces de tener el balón, pero no tanto como quisiera. Algo que estamos mejorando es el juego aéreo defensivo. Le dimos mucha importancia en las últimas semanas porque estábamos encajando demasiado en situaciones así. Estamos cada vez mejor, pero tenemos que volver a enganchar con la posesión para poder seguir creciendo".



El entrenador de Oia manifestó que "se vio un buen partido, con dos equipos sabedores que cualquier mínimo error puede ser determinante. Me quedo con la versión de mi equipo y volver a coger las sensaciones que teníamos con el balón no hace tanto tiempo y, sobre todo, me quedo con la parte positiva de competir y venir a As Somozas a no perder ante un rival que, por momentos, nos puso en aprietos".

Stili tomó el testigo de Míchel Alonso en Segunda B en el Somozas, donde ahora disfruta de una nueva etapa / G. Salgado