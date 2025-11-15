Stili: "Cando desperte, o Arosa vai a ser moi difícil de frear"

Stili, técnico de la UD Somozas Gonzalo Salgado

El Arosa visita este domingo en el Manuel Candocia al Somozas (17 horas) en el primero de sus tres partidos consecutivos ante rivales directos de la parte alta. “Lo afrontamos como un reto”, explica el técnico de los arlequinados, Gonza Fernández, que vuelve a tener las bajas de Tapha, Edgar y Martín Diz.

Y es que el Arosa quiere ser el primer visitante en marcar gol y ganar en el Candocia, donde sólo ha puntuado hasta la fecha el CJ Cambados (0-0) en la primera jornada de liga. En la segunda, el Somozas perdió 5-0 contra el Céltiga tras ser arrollado en la segunda parte, dejando unas pobres sensaciones a nivel defensivo. Pero ese partido fue un punto de inflexión y desde entonces el equipo de Jose Antonio López “Stili” lleva 20 de los últimos 24 puntos en juego y sólo ha encajado un gol, por lo que es segundo con dos puntos de ventaja sobre el Arosa.

“Fixemos unha boa pretemporada, con boas sensacións dende o principio, dominantes e sólidos en defensa”, explica Stili. “O partido que nos fixo dano foi o do Cambados”. El técnico ferrolano reconoce que el accidente en A Illa se debió a cierto desconocimiento del rival. “Igual non medimos ben a un equipo combinativo e o plan de partido no estivo axustado”, dice haciendo autocrítica.

“Volvimos ás cousas que fixemos ben en pretemporada, sabiamos que o equipo tiña nivel, non para ser un dos favoritos da liga, pero si para competir contra calquera equipo”. Y así fue como el Somozas se convirtió en un equipo fiable, que apenas concede ocasiones y que interpreta muy bien lo que toca en cada fase de partido. “O equipo ten moita enerxía, a pesar de que temos un montón de baixas”. Stili no tiene centrales específicos, ya que están lesionados Manu Mariña, Kike Vidal y Joel López.

Contra el Arosa tampoco estará el delantero Cambón, sancionado, ni Dani Sánchez, Hugo y Berretta. “Pese as baixas, a xente entendeu esta semana o tipo de partido que nos espera e o tipo de individualidades en ataque que ten o Arosa. É un equipo que cando desperte vai ser moi dificil de frear”, asegura Stili.

Pese a la buena dinámica y al segundo puesto en la tabla, en Somozas no están pensando en el ascenso. Después de tres años irregulares, el equipo hizo un muy buen final de liga en la temporada anterior, y Stili está dando continuidad a una fórmula que pasa por "ter futbolistas que queiran crecer e ir cara arriba, algo que conseguimos". El técnico reconoce que "non pensamos nin en play-off ni en nada diso, pensamos na mellora constante do equipo, do día a día e do clube". Enfocado sólo en poder recuperar efectivos de cara al futuro, consciente de que la liga es larga y la calidad en cada sesión es fundamental.

Sobre el rival, en Somozas saben del potencial del Arosa. "Pode ser propositivo e tamén pode expoñer menos. Espero un Arosa que queira a pelota según avance o partido, pero nós non nos limitamos a defender, polo perfil de futbolistas que temos gústanos ter a pelota". Stili sabe que para el Somozas tamén es "un reto" hacer que el máximo realizador de la categoría se quede por primera vez sin marcar en liga. Y pone el foco en la calidad individual de los visitantes, donde figuran jugadores, como Remeseiro, que ya estuvieron a sus órdenes. También ensalza la propuesta de Gonza y ve al Arosa como un claro aspirante a pelear por el título.