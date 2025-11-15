“Queremos ser el primer equipo que gane en Somozas”, dice Gonza Fernández

Gonza Fernández durante el partido con el Montañeros en A Lomba Gonzalo Salgado

El Arosa SC tendrá que lidiar mañana a las 17:00 horas con una de sus batallas más difíciles hasta el momento. Los de Gonza Fernández visitan el Manuel Candocia para medirse a la UD Somozas, uno de sus rivales más directos actualmente.

Los arlequinados buscan ser el primer equipo en ganar como visitante ante un rival que ahora mismo se coloca segundo con 21 puntos frente a los 19 que dejan al Arosa en tercera posición. El Somozas no solo no ha perdido ningún partido como loca, sino que tampoco llevan goles en contra en casa.

El Arosa empató la pasada jornada con el Montañeros Gonzalo Salgado

“Tenemos que tomarlo como un reto. Queremos ser el primer equipo que gane en Somozas. Para conseguirlo tendremos que hacer un gran partido porque ellos son un buen equipo y vienen de una racha muy buena”, comenta Gonza Fernández.

“Tienen buenas individualidades y tendremos que imponer lo que queremos hacer y ser valientes en las dos áreas, estando en el partido en los más de 90 minutos porque creo que se decidirá por detalles”, señala el técnico, que no contará con Martín Diz, Edgar, Dani Sánchez, y Tapha para el encuentro. Mario García comenzó a entrenarse con el grupo y podría tener minutos.

Los impecables números del Somozas predicen un partido intenso entre dos equipos parejos. “Tenemos que estar lo mejor posible a nivel defensivo, sabiendo que arriba también les podemos hacer daño. Son un equipo que del mediocampo para arriba tienen jugadores muy dinámicos y que intercambian mucha posición”, destaca el entrenador.

Gabri Palmás es el tercer máximo goleador de la categoría Gonzalo Salgado

Los pasos adelante

Tras el empate ante el Montañeros, los arlequinados buscan volver a sumar de tres. “Son contextos distintos, el Somozas está mucho más cómodo con pases largos y cuando tienen la pelota. Debemos adaptarnos bien y llevar el partido a dónde nosotros queremos”, recalca Gonza.

Con el partido ante Somozas el Arosa SC dará comienzo a unas intensas jornadas en las que tendrán que sudar la camiseta, ya que sus próximos rivales son: Estradense, en A Lomba, Compostela, a domicilio, y CD Barco en casa.