El Sporting de Gijón aguantó el chaparrón arlequinado en el Manuel Jiménez, 1-2

Raúl trata de controlar el balón en el área visitante ante la presencia del capitán del Sporting Mónica Ferreirós

El Sporting de Gijón se llevó la victoria del Manuel Jiménez al imponerse 1-2 al Arosa en un partido en el que los locales apretaron hasta el final y estuvieron muy cerca de empatar, con ocasiones muy claras. Es la primera derrota en casa de los arlequinados esta temporada. Los asturianos, por su parte, aguantaron los chaparrones en Vilagarcía, lo literales que cayeron durante varias fases del partido, y también el figurado protagonizado por su rival con su embestida final, por lo que se sitúan colíderes aprovechando el empate del Celta en Gijón ante el Roces.

La primera parte fue muy igualada. Bajo la intensa lluvia, el Arosa jugó de tú a tú al equipo de Mareo, ganando duelos, manejando el balón con cierto criterio y consiguiendo que su rival apenas le generase peligro. El regreso de Yeray al once juvenil arlequinado elevó las prestaciones del centro del campo. Raúl, con un remate de cabeza a balón parado, tuvo la mejor opción de los locales en un primer tiempo en el que el Arosa aguantó el tipo y no fue inferior.

Tras el descanso el partido cambió. El Arosa ya defendió más atrás, notando el cansancio, y el Sporting pasó a mandar con balón. El dominio asturiano se tradujo en el 0-1 superada la hora de juego. En un balón filtrado sobre Álvaro Suárez, que batió de tiro cruzado a Adrián. El Sporting encontró el 0-2 diez minutos después. En una acción en la derecha de Dani Paul, que ganó el duelo y penetró en el área. Su pase atrás lo introdujo en propia meta Juan Diego en su intento de evitar el remate de un jugador sportinguista.

Xavi se lleva el balón en una acción de la primera parte Mónica Ferreirós

Los cambios dieron nueva energía al Arosa y, sobre todo, el 1-2, que llegó en un córner. El segundo consecutivo. En el primero ya pudo marcar Juan Diego, pero su remate se estrelló en el larguero. En el siguiente el balón le quedó franco en área pequeña y no perdonó. El Arosa asedió durante los últimos diez minutos y tuvo ocasiones claras para el 2-2. Un centro de Yeray al que no llegó Xavi de cabeza, un remate de Marco Antonio desde la frontal que se perdió cerca de la escuadra y, sobre todo, una clarísima ocasión de Pablo que salvó bajo palos un defensa sportinguista, fueron parte del caudal ofensivo generado por el equipo de Perú, que mereció el empate.