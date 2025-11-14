"O noso traballo é seguir apretando aos que están por diante nosa", dice Luis Castro

Luis Castro disputa un balón en el enfrentamiento ante el Noia en A Lomba MONICA VILA

El Arosa SC pone rumbo este domingo al Manuel Candocia para medirse a la UD Somozas a las 17:00 horas, equipo que ocupa actualmente la segunda posición con 21, solo dos por encima del Arosa (19). Una victoria de los arlequinados podría ponerles colíderes, o incluso líderes, en función del resultado del enfrentamiento entre SD Compostela, líder con 22 puntos, y Noia CF.

Solventando los problemas en defensa, para Gonza Fernández, Luis Castro se convirtió en uno de los jugadores clave en el tercio más debilitado en la plantilla arlequinada tras las lesiones de Tapha, Dani Sánchez, Mario García, y Edgar.

“Estamos traballando moi ben. Vimos dun empate no que tiñamos a oportunidade de pillar a Compos e Somozas, pero o Montañeros fixo un partidazo. É satisfactoria ver que ainda así sacamos un empate”, comenta Luis Castro.

“O Somozas seguramente esté arriba durante toda a tempada. Vai ser un partido bonito, é un reto para nos romper a boa racha que levan”, destaca el joven. Lo cierto, es que la UD Somozas todavía no conoce la derrota como local, y además, ningún equipo consiguió marcar gol en el Manuel Candocia

Luis Castro pelea un balón en el partido ante Villalbés en A Lomba DA

“É verdad que estas últimas semanas tivemos que centrarnos máis no tema defensivo, e creo que xa se ven partes de mellora”, explica Luis Castro. “Ante o Somozas será importante tapar as súas individualidades porque teñen xente moi rápida entre liñas, ademáis de cortar o seu xogo posicional. Temos que seguir facendo o noso xogo”, recalca.

Las bajas defensivas obligan a que jugadores como Luis Castro lleven ya más de mil minutos a sus pies. “Véxome moi ben. Estou desfrutando moito con Gonza e co resto do corpo técnico, están facendo un traballo increíble. Estou moi agradecido polas oportunidades, está sendo un inicio moi positivo”, destaca el defensa.

“O noso traballo é seguir apretando ós que están por diante nosa”, destaca. “É verdad que estamos mala sorte, coa lesión de Tapha, Dani que non está, a lesión de Edgar... ogallá se poidan incorporar o antes posible porque vai ser bo para todos ter esa competencia”, dice el lateral.