Diario de Arousa

Arosa

El Arosa Juvenil espera al Sporting de Gijón en la novena jornada

Los de Perú regresan mañana a las 16:30 horas al Manuel Jiménez

María Caldas
14/11/2025 21:00
El Arosa Juvenil vuelve a jugar en el Manuel Jiménez
MONICA VILA

El Arosa Juvenil regresa al Manuel Jiménez mañana a las 16:30 horas. Los de Perú reciben al Sporting de Gijón, en el partido correspondiente a la novena jornada de la División de Honor Juvenil. 

Los arlequinados tendrán que hacer frente a uno de los partidos más duros, y es que los visitantes llegan a Vilagarcía ocupando el segundo puesto de la tabla clasificatoria, además de llevar solo dos derrotas en ocho partidos, y seis victorias. 

Los asturianos demostraron ser un equipo que concede muy poco a su rival, por lo que acumulan 12 goles a su favor y solo cinco en contra. En el papel de visitante, el Sporting de Gijón acumula hasta el momento tres victorias y una derrota.

Por otro lado, el Arosa Juvenil de Perú llega al enfrentamiento ocupando la séptima plaza de la tabla clasificatoria con 12 puntos, frente a los 18 de su rival. Uno de los problemas de los arlequinados pasa por la defensa, ya que llevan 11 goles en su contra frente a los 10 a su favor en las ocho primeras jornadas. Lo cierto, es que como locales, el Arosa Juvenil todavía no ha perdido ningún duelo.

