Al Arosa le llega la prueba del algodón en los próximos duelos ante rivales directos

El poste evitó el segundo gol del Arosa el domingo ante el Montañeros Gonzalo Salgado

Disputadas las diez primeras jornadas de liga en Tercera RFEF, los cuatro equipos arousanos llevan una buena marcha de cara a sus diferentes objetivos. Arosa y Céltiga están en puestos de play-off.

El equipo vilagarciano está bien situado para pelear por el título y el ascenso directo. Sólo le separan tres puntos del líder Compostela, justo cuando va a iniciar un ciclo de partidos ante sus rivales directos. El domingo a las 17 horas visita al Somozas, que es segundo y le aventaja en dos puntos. Los de Ferrolterra empezaron mal la liga, empatando sin goles en casa ante el Cambados y cayendo goleados en A Illa ante el Céltiga (5-0). Pero desde entonces son el mejor equipo de la categoría, al sumar 20 de los últimos 24 puntos en juego, encajando un único gol en ocho partidos. Llevan cuatro victorias seguidas en el Manuel Candocia, por lo que el reto será mayúsculo para el equipo de Gonza Fernández.

La competición se detendrá después del domingo, debido al parón por el compromiso de la Selección Gallega UEFA, y volverá el 23 de noviembre con el duelo en A Lomba ante el Estradense, que es cuarto con dos puntos menos que el Arosa. A la semana siguiente, el equipo vilagarciano completará su exigente ciclo de partidos consecutivos con la visita al campo del Compostela. Tres partidos en un mes para clarificar las opciones del Arosa de asaltar el liderato. Denominados de siete puntos: los tres que puede sumar el equipo de Gonza, los tres que deja de sumar su rival directo y el adicional del golaverage en caso de empate a puntos a final de temporada.

Estos tres encuentros también servirán para comprobar el nivel competitivo de los arlequinados ante rivales de máxima exigencia. En sus partidos anteriores ante equipos que ocupan en la actualidad el top 10 de la clasificación, perdieron con el Vilalbés y empataron con Lugo B, Gran Peña y Montañeros.

Momento dulce en A Illa

El Céltiga, por su parte, atraviesa por su mejor momento desde que arrancó la competición. Lleva cuatro victorias seguidas y tiene un colchón de ocho puntos sobre la zona de descenso. El equipo de Luis Carro encadenó tres derrotas en cuatro jornadas que le llevaron al penúltimo puesto, pero reaccionó en el derbi de Burgáns y se ha ido ganando en las últimas jornadas una buena dosis de tranquilidad a medio plazo. “Hacer cuatro victorias seguidas en esta categoría es una barbaridad”, reconoce el vilanovés, que da mucho valor a la última en Barreiro, donde no había ganado ningún visitante. “Por allí pasaron Arosa, Compostela o Somozas y no pudieron ganar. Nosotros fuimos capaces de hacerlo porque hicimos un muy buen partido. Ahora sólo pensamos en alargar esta dinámica”. El fin de semana recibirán al Lugo B, con el que están empatados a 16 puntos.