Arosa

“Tenemos que imponer nuestro juego”, señala Adri Lombao

El Arosa SC recibe hoy a las 17:30 horas al Atlético Coruña Montañeros

María Caldas
09/11/2025 08:00
Adri Lombao controla un balón ante el Arteixo
Adri Lombao controla un balón ante el Arteixo
Quintana

El Arosa SC levanta hoy de nuevo el telón de A Lomba para recibir a las 17:30 horas al Atlético Coruña Montañeros. Los de Gonza Fernández quieren seguir demostrando que son un equipo fuerte, y mucho más en casa, dónde cuentan con el aliento de su incansable afición. 

Con 18 puntos en las nueve primeras jornadas y el tercer puesto bajo el brazo, los arlequinados preparan la maquinaria para enfrentarse a un recién ascendido que está siendo una de las sorpresas en la tabla clasificatoria.

“Fue una buena semana, quitando que el miércoles debido al tiempo no pudimos entrenar, pero el equipo llega muy bien después de conseguir tres puntos en un campo muy difícil”, comenta Adri Lombao.

Lombao ante el Arteixo
Lombao ante el Arteixo
Quintana

“El día a día es muy intenso, llegamos con buenas sensaciones al partido ante Montañeros”, comenta Lombao. “Sabemos que es un rival difícil, aunque sea un recién ascendido, y que está poniendo las cosas muy difíciles a todos los equipos. Les gusta la pelota e intuimos que nos van a querer ganar la posesión. Tenemos que imponer nuestro juego y estar concentrados”, destaca el joven arlequinado.

Lo cierto es que el Montañeros llega a Vilagarcía con bajas sensibles, como son Alex Suárez, Real, Oscar, Sito Pais y Pape. Todos ellos lesionados, salvo Pape, que no podrá enfrentarse al Arosa después de ver la tarjeta roja en la pasada jornada a causa de una doble amarilla. 

Por ello, se espera que el posible once de Jairo Arias sea el siguiente: Marcos Moreno; Achore, Iago, Longueira, Barbolla; Carreira, Unai; Cano, Dani Fernández, Ogando; Juan de Dora.

Lombao controla un balón ante el Arteixo
Lombao controla un balón ante el Arteixo
Quintana

“Durante todo el tiempo tendremos que estar concentrados para no tener esos detalles que nos están costando goles”, destaca Lombao. “Yo llegué a un equipo nuevo y la verdad que estoy muy bien, los compañeros me ayudan mucho a seguir mejorando día a día. 

De momento no estoy aportando goles pero hay que seguir trabajando, me quedo con las sensaciones que tengo de los partidos y la verdad es que estoy muy contento”, recalca el atacante, que vive su primera temporada a las órdenes de Gonza Fernández.

