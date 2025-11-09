El “Monta” desactivó al Arosa

Gabri Palmás en el área con el balón ante el central Iago López Gonzalo Salgado

El Arosa no pudo con el Montañeros en A Lomba al empatar 1-1 en un partido en el que fue incapaz de imponer su juego y vio como su rival fue protagonista y no se vio sometido, sobre todo en la segunda parte, en la que no hubo ocasiones. En la primera, Alex Rey adelantó a los arlequinados al cabecear un centro de Remeseiro. Pero empató el equipo coruñés en una acción similar poco después. Fue Achore el que puso el centro y Dani el que cabeceó en área.

El empate fue justo y el recién ascendido demostró que está muy bien trabajado. El Arosa, posiblemente en su peor partido hasta la fecha en A Lomba, desaprovechó una muy buena ocasión de recortar puntos con sus rivales directos en una jornada en la que empataron los cuatro primeros. Pero el equipo de Gonza sigue sumando, antes de batirse las próximas semanas con Somozas, Estradense y Compostela.

Remeseiro tuvo más protagonismo en la primera parte, pero lo perdió en la segunda, salvo en el balón parado, y su equipo lo notó Gonzalo Salgado

El Montañeros vino a ser protagonista en A Lomba, con una propuesta diferente. Asumió riegos en el inicio de juego, con movilidades interesantes, sobre todo al aparecer el lateral Achore por dentro. El ex del Arteixo tuvo libertad para moverse y generó bastantes problemas a la hora de ser detectado para los locales. Los coruñeses apretaron alto el inicio del Arosa en una clara intención de no ser dominados con balón.

El equipo de Gonza se vio obligado a golpear en largo. Una vez ganaba el segundo balón, empezaba a carburar en campo contrario. La igualdad presidió los primeros diez minutos, si bien el Arosa tuvo una ocasión en segunda acción de córner de Samu Santos, que remató mal, tras acción individual de un Alex Rey muy enchufado, generando problemas desde el uno contra uno.

La afición se quedó con las ganas de celebrar una tercera victoria seguida en casa Gonzalo Salgado

En el minuto catorce, el equipo máximo goleador de la categoría generó otra oportunidad. Disparó Palmás desviado desde la frontal tras un error en salida de balón del “Monta”, en un defectuoso despeje abajo del portero Marcos que cortó Remeseiro. El Arosa empezó a encontrarse y a llegar por fuera. Y no tardó en sacar rédito a su insistencia. En el minuto 20. En un gran centro de Remeseiro que remató de cabeza Alex Rey lanzándose en plancha. Un gran gol.

Álex Rey marcó un muy buen gol de cabeza al lanzarse en plancha al centro medido de Remeseiro Gonzalo Salgado

El 1-0 encarrilaba el duelo, pero no le duró demasiado ni la tranquilidad ni la ventaja a los de Vilagarcía. En la acción siguiente al 1-0 casi empata el Monta. Llevgó Achore por la derecha u sirvió un pase atrás que remató Dani en semifallo. El balón tocó en un defensa y salió pegado al poste. En la siguiente empató el equipo coruñés. Puso un centro desde la derecha otra vez Achore. Fantástico. Y lo cabeceó el joven Dani elevándose por encima de la defensa arlequinada.

El Arosa siguió jugando muy directo, obligado por su rival, pero cada vez que el balón llegaba a campo contrario, la sensación era que los de Vilagarcía podían hacer daño a través de sus individualidades. En un córner lanzado por Remeseiro, le quedó el balón suelto en área pequeña a Pacheco, que no pudo superar una nube de jugadores con su remate.

El Montañeros remató en un centro lateral en el que la defensa del Arosa no estuvo consistente Gonzalo Salgado

El equipo de Gonza, en lo colectivo con balón, no logró descoser a los coruñeses, por lo que siguió intentándolo a balón parado. En el 42 rozó el 2-1 en una falta frontal colgada al área que disputó Palmás con el central Longueira, que fue el último en tocar y el balón salió en parábola hacia su portería, superando a Marcos y estrellándose en el poste. Fue su última gran ocasión clara en el partido, aunque todavía quedaba toda la segunda parte por delante.

A menos

Y es que tras el descanso se jugó a lo que quiso el Montañeros, que tuvo el control del partido, con posesiones largas, aunque sin generar ocasiones, y frenando a los locales muy lejos de su área. La apuesta a Jairo Arias le salió bien porque el bagaje ofensivo del equipo de Gonza fue el más pobre de la temporada en casa en el segundo período, algo inusual.

El Monta consiguió darle calma a su juego con balón, por lo que siempre estuvo bien estructurado, presionando tras las pérdidas e incomodando a los locales, que siguieron tratando de desplegarse rápido con Palmas como punta de lanza. El Arosa llegaba mucho menos, pero seguía llevando más sensación de peligro que su rival cuando lo hacía. Lombao, con un remate de volea cruzada en un corner llevó el “uy” a la grada.

Iñaki, en uno de los pocos remates de los que dispuso para poder alargar su racha goleadora, esta vez sin éxito Gonzalo Salgado

Gonza movió el banquillo para tratar de cambiar el guión que se estaba escribiendo. Entraron Rivera y Concheiro por Lombao y Alex Rey. Iñaki pasó a la izquierda y el Arosa se intentó armar más por dentro con la idea de que sus laterales ganasen altura y protagonismo en ataque. Pero el Monta no dio un paso atrás, por lo que el Arosa tuvo que seguir jugando directo sobre las disputas de Gabri Palmás, que las peleaba todas.

Presencia de aficionados del equipo coruñés en el campo de A Lomba Gonzalo Salgado

El partido apenas cambió, por lo que en el minuto 71 el técnico local volvió a mover ficha. Entraron Seijo, para ponerse en punta con Palmás, y un Mario que, en su debut en liga, se situó en el lateral derecho, adelantando su posición Torrado y cambiando de banda Rivera. No tardó mucho en volver a agitar el árbol el técnico de Oia, viendo que nada cambiaba. Rivera se puso en la media punta, con la idea de retrasarse para ayudar entre líneas, y Seijo se fue a la banda izquierda. Pero esto tampoco funcionó. Siguió la falta de ocasiones. Los porteros eran espectadores.

Agotó los cambios Gonza con la entrada del canterano Sindo en el minuto 85 para ocupar la banda derecha. Fue en el tiempo de aumento cuando el partido de abrió un poco y fue más correcalles. Salvo un disparo lejano de Rivera, desviado, el Arosa no tuvo opción alguna para ganar. Le faltó un mejor funcionamiento colectivo ante la propuesta del recién ascendido, que se marchó con un justo y merecido punto de A Lomba, cuyo césped está muy mejorado en comparación con temporadas anteriores en estas fechas.

El equipo de Jairo Arias fue el mejor que pasó por A Lomba en lo que va de temporada Gonzalo Salgado

El equipo de Gonza se mantiene tercero, a tres puntos del líder Compostela, y a dos de un Somozas al que visita en la próxima jornada en el primero de sus tres duelos directos consecutivos.

Ficha técnica: Arosa: Chema; Torrado (Sindo, min. 85). Pacheco, Samu. Luis Castro; Javi Rey (Mario, min. 72), Remeseiro; Iñaki (Seijo, min. 72), Alex Rey (Concheiro, min. 60), Lombao (Rivera, min. 60); Gabri Palmás.

Montañeros: Marcos Moreno; Achore (Balsa, min. 85), Iago López, Jorge Longueira, Pedro Barbolla (Carreira, min. 71), Alex Varela (Carreira, min. 71), Unai; Jorge Otero (Ogando, min. 78), Dani (Diego Rodríguez, min. 85), Cano; Juan de Dora.

Goles: 1-0 Alex Rey (min. 20); 1-1 Dani (min. 25).

Árbitro: Táboas Lago. Amarilla a Remeseiro y Concheiro por los locales y a Unai, Pedro Barbolla y Dani por los visitantes.

Gonza Fernández da indicaciones en la banda durante el partido Gonzalo Salgado