El Arosa Juvenil firma un empate a dos en su visita al Compostela

El Arosa Juvenil suma su segundo empate consecutivo MONICA VILA

El Arosa Juvenil firmó un empate a dos en su visita a la SD Compostela. Un doblete de Monterroso en menos de cinco minutos revolucionó el partido, pero Pablo Martínez salvó un punto para los arlequinados a falta de tres minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario en el Santa Isabel.

Durante la primera parte, los compostelanos estuvieron más finos los locales, y es que los arlequinados abusaban del balón largo, salvo una ocasión de Piñeiro, que se encargó de anotar el primer gol.

En la segunda mitad, David Sánchez metió un gran centro al segundo palo que Piñeiro remató para poner el 0-1. El cambio de Monterroso en el minuto 62 dio alas al combinado local, y es que encontró el acierto ante Adrián cuando a penas llevaba diez minutos en el terreno de juego, poniendo así el partido en tablas después de que los locales comenzasen a atacar por dentro.

Con todo a su favor, Monterroso se encargó de poner el segundo a favor de los compostelanos en una acción muy meritoria de un Compostela que apretaba en el juego interior. La fortuna volvió a caer del lado de los arlequinados en un final de infarto, Pablo Martínez consiguió firmar el 2-2 en un mano a mano con el portero local.

Un punto que se da por bueno ante un rival directo en la tabla y que puso las cosas realmente complicadas a los de Perú, especialmente cuando tenían la posesión del balón.