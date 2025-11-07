Rubiáns acoge hoy la gran noche de nostalgia arosista

Una alineación del Arosa de la temporada 1983-1984 en Segunda B. De pie Sindo, Berto, García Barrio, Jose Luis, Rafa Sáez y Paco Lago. Abajo Richar, Manolillo, Guisande, Barciela y Fernando Lezcano cedida

El Churrasco de Rubiáns volverá a ser hoy el escenario de la reunión anual de exjugadores del Arosa, que batirá récords al reunir a unas noventa personas entre las que también figuran presidentes, directivos y entrenadores que contribuyeron a escribir la historia del club vilagarciano, que cumple 80 años.

Carlos Coira, con la ayuda de Javier Barrio, han organizado a lo largo de las últimas semanas todos los detalles para el evento de esta noche, que va mucho más allá de un reencuentro de viejas glorias. El deporte, en este caso el fútbol, unió a todas estas personas al compartir su día a día y un objetivo común en su juventud. Una época inolvidable, cuyas anécdotas se reviven con nostalgia, humor y orgullo de pertenencia cada año.

Se celebra desde hace casi una década en el primer viernes del mes de noviembre. La juntanza empezó con futbolistas de la etapa dorada del Arosa en la década de 1980, que tuvo su momento álgido en el ascenso de Olot y las tres temporadas seguidas en una Segunda B de sólo dos grupos (actual Primera RFEF), y ha ido creciendo a nivel cuantitativo y cualitativo desde la pandemia, reuniendo también a los que vistieron la camiseta arlequinada en las décadas de 1960 y 1970 y a otros que lo hicieron en los años 1990 e incluso a principio del nuevo siglo.

El año pasado se juntaron 67 y en esta ocasión se llegará a las noventa personas. Entre los presentes estará el carrilexo Nito Cambre, que el próximo mes cumplirá 80 años y que jugó en el Arosa hace más de sesenta. Vendrán jugadores de diferentes partes de España, como Manolillo, desde Almería, o Amador, desde Asturias, ambos de la época de Segunda B en los ochenta y que repiten en esta cena. Y también se desplazarán a Vilagarcía muchos otros desde diferentes partes de Galicia, como Suso Carolo, que reside Ourense.

En cuanto a entrenadores, se incorporan en esta edición Gabi Leis y Pedro Ferreira, sumándose a Luis García, mientras que repiten presidentes como Martín Abalo, Juan Carlos Martínez, Celso Couso, Juan García, Jose Manuel Gómez o el actual Manolo Abalo.

Personas que también formaron parte de la historia del club, como el periodista Felipe Suárez o Manolo Piñeiro, creador de Piñeiro Sport, también se sumarán esta noche a toda esta amalgama arosista que compartirá mesa y mantel en el O Churrasco de Rubiáns a partir de las 21.30 horas.