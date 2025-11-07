“Cada semana implementamos cosas para encajar menos”, dice Gonza Fernández

Iñaki Martínez pelea un balón en el partido ante el Atlético Arteixo Quintana

El Arosa SC vuelve a levantar el telón de A Lomba para recibir al Atlético Coruña Montañeros. El enfrentamiento será a las 17:30 horas y será otro examen defensivo para los de Gonza Fernández, que llevan 13 goles en contra.

“Estamos preparados. Ellos son un equipo que hacen muchas cosas con balón y te exigen mucho si no estás bien ajustado. Su potencial es muy grande tanto a nivel colectivo como individual”, destaca Gonza Fernández sobre su próximo rival.

Los visitantes llegan con la baja de Pape, su máxima referencia en ataque, por sanción, y el Arosa seguirá sin poder contar con Martín Diz, Mario García y Tapha. “Creo que va a ser un buen partido, la baja a ellos les puede afectar, pero también tienen a jugadores que pueden tomar ese papel como Juan de Dora, que es un muy buen delantero”, comenta el entrenador.

“Queremos seguir siendo igual de fuertes, son un equipo que nos va a poner las cosas difíciles, pero lo que importa es que nosotros estemos al nivel que tenemos que estar”, insiste Gonza.

El Arosa SC es el equipo más goleador de la Tercera RFEF, con 21 tantos a su favor. Además, los de Gonza todavía no han sufrido una derrota como local. “Cada semana vamos implementando cosas para encajar menos goles y hacer el mayor número de goles posibles. Creemos en el trabajo diario”, recalca el técnico arlequinado.

Para el encuentro ante el Montañeros, Gonza Fernández no se llevará a ningún jugador del equipo juvenil, sino que contará con los mismos que saltaron al césped en Viveiro.

Cómodos con balón

Si por algo se caracterizan los dos combinados es por querer ser dominadores del partido a través de la posesión del esférico. “El plano ofensivo va a ser importante porque vamos a tener que manejar bien el balón cuando lo tengamos para hacerles daño. A nivel defensivo tendremos que estar ajustados para que ellos estén incómodos y poder sumar los tres puntos”, recalca Gonza.

Por el momento, la valoración del técnico es muy positiva al llevar solo una derrota en diez jornadas.