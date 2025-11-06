“Tenemos que disfrutar de jugar en A Lomba con un ambiente espectacular”

Jairo Arias, que lo ganó todo el pasado con el Montañeros, en una final en Riazor dxt

Jairo Arias (Avilés, 35 años) es el entrenador del Atlético Coruña Montañeros, un recién ascendido que el domingo visita al Arosa en el campo de A Lomba (17.30 horas). El técnico del "Monta" cambió Asturias por A Coruña hace más de un lustro para trabajar en la cantera del club de la mano del actual presidente, Luis Cousillas, y Pablo Fernández, que lo conocían de su etapa en el Real Avilés.

Fue hace dos años cuando Arias tomó las riendas del primer equipo, al que ha dotado de una identidad y una idea de juego muy reconocibles que mantiene también en Tercera RFEF. Noveno, con 12 puntos después de 9 partidos, el Montañeros visita un campo donde no ha ganado esta temporada ningún visitante hasta el momento.

El año pasado el Montañeros firmó una temporada sobresaliente, con los títulos de liga de Preferente en su grupo I, Copa Diputación y Copa de A Coruña. ¿Cómo se está adaptando el equipo a cambio de categoría?

Pues es similar, pero muy mermados en cuanto a medios por estar en la ciudad. Compartimos campo con todos los clubes de Coruña y sólo podemos entrenar en mitad de campo. Esto te limita a la hora de diseñar tareas y darle realidad a las mismas con una plantilla de 24 futbolistas. En una liga donde los detalles son importantes, a nosotros esto nos condiciona mucho.

¿La temporada pasada también era así?

Sí, aquí en A Coruña ningún equipo dispone de campo entero. Tanto el Silva como nosotros, en comparativa con el resto de la categoría, estamos a años luz en cuanto a medios para competir con elm resto de equipos. Al menos el Silva tiene sus oficinas en la propia instalación, mientras que nosotros, por ejemplo, para hacer análisis de vídeo tenemos que proyectar sobre los azulejos del vestuario.

¿El Montañeros no tiene una sede?

Sí, tenemos una oficina espectacular en la Zapateira, con restaurante y planta baja donde están las oficinas. Pero no está en el campo, que es el de Visma, por lo que para este tipo de trabajo de vídeo no es operativo.

Jairo Arias durante un entrenamiento este verano en A Coruña dxt

Cuando el Céltiga les visitó en la primera jornada, el campo estaba en mal estado. ¿Se ha arreglado?

El campo sigue mal, pero por lo menos parchearon todas las zonas que había con agujeros. A nosotros es algo que nos penaliza, el balón bota mal y está muy seco. A partir de enero esperamos mudarnos a los de Elviña, cuando acaben las obras. Se trata de un campo con hierba sintética nueva y de unas dimensiones de 105x68 metros, que para nosotros son espectaculares.

¿Qué presupuesto maneja el club? ¿Tiene masa social y apoyo empresarial?

Nuestros recursos son limitados. No tenemos casi patrocinadores, no podemos cobrar entradas y no hay bar para poder sacar dinero. Por lo que te vas enterando al hablar con otra gente, dentro de la categoría somos un club muy humilde.

Pero con la ventaja de estar en una ciudad donde el mercado de jugadores es más abundante...

Eso sí lo notábamos el pasado año, pero en esta categoría muchos equipos acceden a jugadores de Vigo, Santiago e incluso de A Coruña, como Somozas o el propio Arosa. Los jugadores con un caché medianamente alto no están jugando aquí en la ciudad, te los quitan clubes que tienen un poder adquisitivo muy superior al nuestro o al propio Silva.

¿Cómo se movió entonces el Montañeros en este mercado de verano? Pues renovamos a doce jugadores de la pasada temporada, subimos a dos juveniles del equipo de División de Honor y fichamos a siete u ocho de la ciudad. No podemos firmar gente de Ferrol ni de Santiago porque no podemos costearles el desplazamiento.

En la plantilla hay jugadores con experiencia como el central Iago López o los delanteros Jorge Cano y Juan de Dora...

De los 24, sólo seis o siete que tocaran antes la Tercera. Estos tres sí tienen experiencia, pero nuestra plantilla es muy joven. Tenemos 12 fichas sub 23. Al margen del Lugo B, que es un filial, no creo que ningún otro equipo tenga tantas. Apostamos por gente de la casa, que han salido del equipo juvenil, y por talento joven que lógicamente es más barato, intentamos formarlos y que crezcan con nosotros.

¿Objetivo permanencia?

Claro. Somos conscientes de que hacemos cosas muy buenas, superiores probablemente a la gran mayoría de la categoría, pero más por horas de trabajo que por recursos.

Parece que el equipo aprovechó en estos dos primeros meses de liga la buena inercia de la pasada temporada...

Nosotros empezamos compitiendo bien pero no jugando lo bien que nos gustaría y ahora estamos en una fase en la que jugamos muy bien y nos está costando competir. Perdimos contra Vilalbés y Arteixo pese a ser mejores, pero acciones puntuales nos hacen encajar y perder puntos que no es lo normal.

¿Cuál es la idea de juego o el estilo del Montañeros?

Queremos ser un equipo protagonista, que domine al rival como hacíamos el año pasado y es algo que estamos consiguiendo hacer también este año. Pero los errores en la toma de decisiones nos están penalizando. Al hacer un análisis exhaustivo la sensación es que lo que está pasando no es acorde a lo que estamos haciendo, por lo que entendemos que podríamos tener más puntos.

El rival del Arosa viene de perder en casa en el duelo de rivalidad con el Arteixo Patricia G. Fraga

¿Qué le parece el nivel de la categoría?

La mayor diferencia que noto respecto a Preferente es la calidad de los jugadores. Todo el mundo hace cosas muy similares, pero el año pasado no nos encontrábamos con gente que cobra novecientos, más de mil o incluso cerca de los dos mil euros. No había ese perfil de jugador que abunda mucho en esta categoría y lógicamente esa calidad individual se nota.

¿Qué le parece el Arosa?

Pues es un equipo que compite muy bien y tiene calidad individual para ganarte partidos en momentos puntuales. Le he visto partidos en A Lomba donde es muy protagonista y domina a través de la pelota, y otros como el último en Viveiro donde jugó más directo de lo habitual, limitando riesgos y errores y haciendo valer la calidad individual de jugadores muy importantes dentro de la categoría. Es un equipo que se adapta a los contextos que el partidos requiere, si tiene que dominar más o menos.

¿Cómo se frena al equipo máximo goleador de la categoría que promedia tres tantos por partido en A Lomba?

Pues primero intentando tener la pelota más que ellos, para que nos ataquen menos. Y por otro lado tenemos que conseguir que sus jugadores no estén cómodos con la pelota y no cometer errores como en el último partido contra el Arteixo.

¿Veremos un partido con dos equipos arriesgando con balón en campo propio?

Pues nunca se sabe. Lógicamente el Arosa es un equipo combinativo, pero se adapta mucho a las presiones del rival. Es algo que me gusta. Nosotros tenemos que encontrar el equilibrio entre competir bien y jugar bien. Si lo conseguimos, aunque nuestra aspiración y objetivo es salvarnos, creo que podemos ser un equipo muy difícil en la categoría.

¿Cómo ve la lucha por el título? ¿Compostela, máximo favorito?

Sí, creo que sí. Al final en estas categorías la parcela económica es determinante. Cuando tienes tanto dinero por encima de los demás puedes llegar a jugadores a los que otros equipos no podemos casi ni tener su teléfono. Los entrenadores podemos ayudar, pero si tienes jugadores de una categoría superior, lo normal es que ganes.

¿Hasta qué punto la baja del goleador Pape es importante para el domingo?

Pues la vamos a notar en función de como esté el partido. Es un delantero fuerte y rápido, de 1.95 metros de altura, que nos da muchas variantes.

Con tantos futbolistas que debutan en la categoría, ¿cree que les afectará jugar en un escenario como A Lomba?

El ambiente va a ser espectacular, he ido a A Lomba mas veces e incluso he visto al Arosa en Vilalba donde su afición fue hasta allí a animarlos con bombos. Es una auténtica pasada y tenemos que disfrutarlo. Venimos de jugar en Preferente, donde va poca gente y no animan, incluso en esta propia categoría, y contextos como los del Arosa, que tiene una de las mejores aficiones de la categoría, o la mejor, es algo para disfrutar.