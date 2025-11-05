El Montañeros tendrá la baja por sanción de su delantero goleador Pape en A Lomba

El senegalés Pape, que leva 4 goles y marcó 26 en Preferente el pasado año, no jugará con el Montañeros en A Lomba dxt

El Atlético Coruña Montañeros se presentará el domingo en A Lomba con la baja de su delantero goleador Pape Gaye, que deberá cumplir un partido de sanción tras ser expulsado en la derrota ante el Arteixo (2-3). El senegalés es el máximo artillero del recién ascendido con 4 dianas, ya que fue el verdugo del Céltiga con un doblete en la primera jornada y marcó en las dos últimas ante Noia y Arteixo.

Pape, que llegó a España en patera y pasó por el Laracha y el Riotorto lucense en categorías más modestas, se ha convertido a sus 27 años en una pieza fundamental en los éxitos y el crecimiento del Montañeros, marcando 19 y 26 goles en Preferente las dos anteriores temporadas, siendo decisivo en el ascenso a Tercera.

Ante su ausencia en Vilagarcía, serán dos delanteros con mucha experiencia en la liga los que se presentarán como mayor amenaza para el Arosa. Se trata de Juan de Dora (3 goles) y Jorge Cano, que a sus 35 años sigue marcando y lleva 2 esta temporada.

El Montañeros es un equipo que destaca por tener un propuesta similar a la del Arosa, asumiendo riesgos en la salida de balón y tratando de someter a los rivales a través de la posesión. Por lo que se espera un partido entretenido el domingo, en el que el equipo de Gonza buscará su cuarta victoria en casa ante un rival que llega en mitad de la tabla con 12 puntos, 6 menos que los arlequinados, y que ha encajado el mismo número de goles (13) que los de Vilagarcía.

El Arosa ha sumado 10 de los 12 puntos que se han puesto en juego en A Lomba, donde promedia 3 goles por partido. Los locales superan claramente en la faceta realizadora a su rival del domingo, puesto que han marcado nueve goles más que un Atlético Coruña Montañeros que llegará sin su pichichi.