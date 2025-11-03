El Arosa camina hacia el récord de goles desde que existe la Tercera RFEF en Galicia

El moañés Gabri Palmás, con seis tantos, es el máximo goleador del Arosa y de la categoría, empatado con Aday (Lugo B) Mónica Ferreirós

El Arosa consiguió en Viveiro una victoria muy importante que le permite recuperar terreno con el liderato que mantiene el Compostela. En su segunda salida consecutiva, el equipo de Gonza Fernández se liberó del mal sabor de boca que le había dejado el empate 2-2 en Arteixo para volver a sumar de tres y seguir mirando hacia arriba en la clasificación. Y lo hizo anotando otros dos goles, por lo que lleva 21 en 9 partidos.

Son cifras que no están al alcance de ningún otro rival. De hecho es el único equipo de los cinco primeros que lleva más goles que puntos rebasada ya la cuarta parte del calendario. El Arosa ha marcado en todos sus encuentros y salvo en su única derrota, en Vilalba por 3-1, ha perforado en varias ocasiones la portería rival en todos ellos. Unos registros que le convierten en el mejor equipo de la categoría a nivel ofensivo. Con un promedio de 2,3 goles por partido, proyectaría acabar con casi 80 goles anotados a final de liga.

Unas cifras a las que no se ha acercado ningún equipo las últimas cuatro temporadas en Tercera RFEF, en las que se coronaron campeones Polvorín (54 goles), Fabril (47), Bergantiños (49) y UD Ourense (54). El récord realizador desde que existe la denomina Tercera REFF lo ostenta en Galicia la Sarriana, que marcó 66 en liga la pasada campaña y acabó tercero en la liga regular al recibir 48, pero logró ascender a través del play-off. El equipo de Gonza tiene bastantes similitudes esta temporada con el equipo lucense de la anterior.

El Arosa genera muchísimo en ataque, de hecho está perdonando bastante en cada partido, pero también encaja mucho. La Sarriana a estas alturas el pasado año también era tercera con 18 puntos. Llevaba entonces 18 goles, tres menos que el Arosa en la actualidad, y había encajado 15, dos más de los que contabilizan los arlequinados.

De los 21 goles marcados por los arlequinados, más de la mitad llevan la firma de Gabri Palmás (6) y un Iñaki (5) que está enrachado. El mexicano lleva tres jornadas seguidas viendo puerta y va camino de firmar sus mejores registros en su cuarta temporada de arlequinado, ya que marcó 4, 6 y 9 en los tres cursos anteriores. Concheiro es el tercer máximo goleador del equipo con cuatro dianas. Los otros seis goles están repartidos entre Pacheco, Samu Santos, Remeseiro, Rivera, Seijo y un Javi Rey que se estrenó en Viveiro.

Regreso al campo de A Lomba

El Arosa vuelve a A Lomba este domingo. Recibe a las 17.30 horas al Atlético Coruña Montañeros, que es noveno con 12 puntos, 6 menos que el Arosa. Es otro partido importante para los de Gonza Fernández de cara a llegar bien posicionados a los enfrentamientos directos que les esperan en las siguientes tres jornadas: Somozas, Compostela y Estradense. Tres partidos marcados en rojo en el calendario que servirán para calibrar el potencial que tiene el Arosa esta temporada.