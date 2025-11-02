El Arosa asalta con toda justicia Cantarrana, 1-2

Javi Rey marcó su primer gol en liga, que se tradujo en la victoria del Arosa Lucía Chazo / Arosa SC

El Arosa se reencontró con la victoria al imponerse en Cantarrana al Viveiro 1-2 en un partido en el que tuvo ocasiones para golear y fue superior. Iñaki adelantó a los visitantes mediada la primera parte, pero antes del descanso llegó el 1-1 en un córner, prácticamente en la única llegada de los locales en el primer período. El Arosa hizo valer su poderío ofensivo y Javi Rey, en una acción a balón parado, hizo justicia en la segunda parte, por lo que el equipo arlequinado vuelve a sumar de tres y se afianza en la tercera plaza tras sus dos salidas seguidas, a la estela de Somozas y Compostela.

Once inicial que presentó el Arosa en el campo Kiko Rey de Cantarrana Lucía Chazo / Arosa SC

El Arosa salió a por el gol en los primeros minutos tuvo varias ocasiones. A los cinco minutos el meta Ayoub salvó un remate de cabeza de Pacheco a la salida de un córner y dos minutos después tuvo que emplearse a fondo para repeler un disparo cruzado de Gabri Palmás. Otra clara en el diez, en una acción de Gabri Palmás, con pase atrás en el que Álex Rey no pudo superar a un rápido Ayoub que se hizo grande al salir a tapar el disparo.

Tras la buena puesta en escena de los visitantes, el partido se equilibró, el Viveiro consiguió estirarse más, pero sin generar ocasiones. El Arosa empezó a buscar balones largos sobre Palmás, una vez que los locales dieron un paso adelante. En el 24, el propio Gabri Palmás consiguió que el balón no se perdiese por línea de fondo y se sacó un centro al segundo palo que cabeceó Lombao, que volvía a Cantarrana, pero el balón se perdió cerca del poste.

En la siguiente llegó el 0-1. El Arosa progresó por la derecha con Gabri, que puso un balón al área que disputó Iñaki con un Yanike que jugó por delante de la defensa arropando a Álvaro y Peli. El balón dio en el cuerpo del portero Ayoub y quedó franco para el propio Iñaki, que alargó su idilio con el gol y volvió a demostrar su oportunismo y llegada al área. Tercera jornada seguida en la que marca el mexicano, que suma 5 goles en liga.

Iñaki marcó por tercera semana seguida y ya lleva cinco tantos Lucía Chazo / Arosa SC

El Arosa tuvo el 0-2 en la siguiente acción, a balón parado. Un córner que volvió a lanzar Remeseiro al primer palo, donde metió la cabeza Samu y el balón golpeó la parte superior del larguero. Alex Rey se vino a la derecha y Lombao pasó a banda izquierda en el tramo final del primer período.

El Viveiro empató en la última jugada del primer tiempo, ya en el tiempo de aumento y después de que los arlequinados volviesen a perdonar el 0-2. Remeseiro realizó una acción individual y se sacó un disparo desde la frontal que se perdió desviado. En el 47, el Arosa encajó por tercera jornada consecutiva en una acción de córner. El balón salió rechazado hacia la frontal del área, después de tocar el brazo de Franco, como protestaron los visitantes. El otro central del Viveiro, Diogo, enganchó un disparo raso y cruzado al que no llegó Chema. Máxima efectividad del equipo de Alberto López en la primera parte. Con el 1-1 se llegó al descanso.

El campo de Cantarrana estaba en buen estado y el Arosa pudo hacer su juego Lucía Chazo - Arosa SC

En la segunda parte el partido empezó más trabado y siguió llevando la iniciativa el Arosa, que dio el primer aviso en una acción de Lombao por la derecha que acabó en un volea abajo a la que respondió el portero Ayoub. En el minuto 61 el Arosa tuvo otro poste, en una acción de Álex Rey cuyo disparo llegó a tocar Ayoub antes de tocar en la madera.

Mediada la segunda parte el Arosa consiguió ponerse por delante de nuevo. En una falta que centró al área Remeserio al segundo palo, donde apareció Javi Rey para rematar y marcar con una parábola en la que el balón superó a Ayoub.

Torrado y Rivera ceebran el 1-2 con los aficionados visitantes de fondo en la grada Lucía Chazo / Arosa SC

El Arosa tuvo el 1-3 en el minuto 77, en una acción de Álex Rey en la que se sacó un disparo que superó a Ayoub, pero el balón se perdió pegado al poste. Muy clara fue también la que tuvo Palmás en un mano a mano con Ayoub en el 83, el rechace le cayó a Rivera y su vaselina se fue fuera.

El Viveiro, por su parte, también perdonó el empate en el 85 en un resbalón visitante desde la derecha en el que Lansade disparó flojo y atrapó Chema. En los últimos minutos empujó el Viveiro, sobre todo a balón parado, el Arosa defendió bien el área y no dio opciones, sellando así su segunda victoria de la temporada a domicilio, la quinta en nueve partidos de liga.

Álex Rey estuvo muy activo y generó ocasiones claras Lucía Chazo / Arosa SC

Ficha técnica:

Viveiro: Ayoub, Nacho Puente, Franco, Diogo, Esquerdeiro (Jacobo, min. 82); Yanique; Cora (Lansade, min. 58), Pèli (Tonini, min. 76), Álvaro, Rolle; Tonini (Arturo, min. 76).

Arosa: Chema; Torrado, Pacheco, Samu, Luis Castro; Javi Rey, Remeseiro; Lombao, Iñaki (Rivera, min. 66), Álex Rey (Concheiro, min. 87); Gabri Palmás (Seijo, min. 87).

Goles: 0-1 Iñaki (min. 24); 1-1 Diogo (min. 45+2); 1-2 Javi Rey (min. 69). Árbitro: Padín Pita. No hubo tarjetas.

Javi Rey: "Estaba deseando hacer gol con esta camiseta"

Javi Rey fue el gran protagonista en la victoria del Arosa en Cantarrana al marcar el tanto de la victoria, que además en su primer gol con la camiseta arlequinada. "Hicimos un partido muy completo. Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado y el equipo supo trabajar desde el principio. Competimos desde el primer minuto, nos adelantamos e incluso pudimos aumentar la ventaja", manifestó al final. "Fue una pena que nos empataran antes del descanso, aunque hay una mano del rival que no pitan. Lo importante es que el equipo no bajó los brazos, pese a irse al vestuario 1-1. En la segunda parte salimos igual de enchufados y después de muchas ocasiones tuve yo la suerte de hacer el gol. El equipo se lo merece, estos tres puntos son claves y hay que seguir así".

Javi Rey describió así la acción de su gol: "Hablé con Pacheco, que me dijo que él bloquearía mi marca, me llegó el balón y dudé si ponerla o rematar, pero en el último momento decidí meterla porque vi al portero saliendo. Estoy muy contento porque estaba deseando hacer gol con esta camiseta".