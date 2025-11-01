Gonza: “Tenemos que adaptarnos rápido en Viveiro e imponer lo que queremos hacer”

Gonza Fernández confía en lograr su segundsa victoria a domicilio en liga con el Arosa Mónica Ferreirós

El Arosa visita al Viveiro (12 horas, Cantarrana) en su segunda salida consecutiva tras el empate en Arteixo la semana pasada, que le dejó un mal sabor de boca tras adelantarse en el marcador y volver a encajar varios goles por quinta vez en lo que va de liga. Mejorar en ese aspecto es clave para Gonza Fernández, tras encajar 7 tantos en los últimos tres encuentros.

El partido se presenta, por tanto, como un examen para comprobar si el Arosa es capaz de mejora registros defensivos, algo que le acercaría mucho a la victoria porque siempre hace gol, de hecho lleva 19 ya en 8 encuentros. Más si cabe ante un rival que tiene muy poca capacidad realizadora, ya que sólo ha marcado seis goles. "El Viveiro es un equipo físico, la contra es su mayor virtud porque tiene jugadores rápidos arriba", explica Gonza. "A nivel defensivo está muy ordenado, se junta bien con un buen entramado. Tenemos que salir concentrados y adaptarnos rápidos al partido".

Gonza pone el foco en su equipo, consciente de que es clave llevar a cabo el plan trabajado durante la semana. "Tenemos que ir e imponer lo que queremos hacer". El Arosa tendrá enfrente a un equipo que se sostiene a través de los pivotes Álvaro y Peli, con Rolle en la mediapunta como mayor amenaza por sus disparos y pases. En su último partido en A Illa, al equipo de Alberto López se le hizo largo el encuentro y bajó enteros en la segunda parte cuando llegaron los cambios, algo que también concede más opciones al Arosa que, pese a las bajas en defensa, tiene más fondo de armario.

Cuarto clasificado y a 5 puntos del líder Compostela, Gonza no cree que el partido en Cantarrana vaya a marcar el rumbo que tomará su equipo. "Tenemos que seguir mejorando en el proceso, poner el foco ahí y seguir creciendo como equipo. No es una situación determinante en cuanto a la clasificación, esto es muy largo, hay que seguir trabajando y mejorando como equipo".