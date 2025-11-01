Arosa y Pontevedra intercambian golazos en el empate de A Lomba

Xavi marcó el 2-2 que mantiene al Arosa invicto en casa y con una ventaja de seis puntos sobre los granates en la clasificación Mónica Ferreirós

El Arosa juvenil empató 2-2 con el Pontevedra con un muy buen ambiente en A Lomba, en la séptima jornada de la liga de División de Honor que deja a los arlequinados sextos con 11 puntos y a los granates penúltimos, con 5 puntos. El empate fue justo, visto lo visto, ya que hubo mucha igualad en el juego y el nivel físico que exigió un escenario amplio y de hierba natural como A Lomba, donde se reunieron varios centenares de aficionados de diferentes edades.

El Arosa golpeó primero a la salida de un córner. Goitia enganchó un derechazo potente a la media vuelta y batió a Gael. Pero el Pontevedra fue valiente y agresivo en la presión adelantada en la primera parte y también tuvo premio en un saque de esquina. El rechace le llegó fuera del área al ex del Coruxo Hugo Caride, que se sacó un obús con el que batió a Adrián.

La presión del Pontevedra puso en dificultades al inicio del juego con los dos centrales abiertos del Arosa, algo que le dio rédito al conjunto de Jesús Ramos para remontar antes del descanso. Pablo Vázquez interceptó el pase de Roi, condujo hasta la frontal y se sacó un disparo potente pegado al poste y a media altura. Otro golazo que supuso el 1-2.

Marco Antonio fue uno de los tres jugadores de primer año juvenil que alineó de inicio Perú Mónica Ferreirós

En la segunda parte el Arosa dio un paso adelante, mejoró en el centro del campo y fue más dominador hasta que encontró el 2-2 en una acción individual de Xavi Durán, que se introdujo en área por la derecha y lanzó con el exterior del pie al palo largo. Otro golazo. A partir de ahí el juego de niveló, al igual que las fuerzas en un campo rápido y algo blando por la lluvia. Apenas hubo ocasiones claras y sí alguna acción en la que los granates reclamaron penalti, pero el árbitro no lo vio así.

El resultado final hizo justicia y mantiene a ambos en lugares muy diferentes de la clasificación. El Arosa juvenil visita la próxima jornada al Compostela, que visita este domingo al Solares en tierras cántabras.

Ficha técnica:

Arosa: Adrián, Lesta, Roi, Juan Diego, Yago Domínguez, Goitia, Iago Soto (David Piñeiro, min. 46), Xavi, David Sánchez (Pablo Míguez, mi. 80), Marco Antonio y Raúl (Haruto, min. 62).

Pontevedra: Gael, Hugo Radio, Diego Chamadoira, Adrián, Fabián, Joel Duarte, Nico Oliveira (Nicolás Cao, min. 71), Hugo Caride, Ángel del Río (Raúl, min. 71), Pablo Vázquez (Aimar, min. 86) y Breixo Meis (Mauro, min. 62).

Goles: 1-0 Goitia (min. 8); 1-1 Hugo Caride (min.18); 1-2 Pablo Vázquez (min. 27); 2-2 Xavi (min. 66).

Árbitro: Alberto Gómez. Amarilla a Goitia y David Sánchez por los locales y a Joel Duarte, Chamadoira, Hugo Caride y Adrián Rodríguez por el Pontevedra.