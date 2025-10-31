La lesión de Edgar deja al Arosa bajo mínimos en defensa para la visita a Viveiro

Javi Rey podría actuar de central en un momento dado debido a las bajas en defensa dxt

El Arosa afrontará el partido del domingo en Cantarrana ante el Viveiro (12 horas) con más bajas en defensa. A las de larga duración de Tapha y Dani, y a la de un Mario que sigue recuperándose de una luxación de hombro, se une esta semana la de Edgar, que no podrá jugar contra uno de sus exequipos por una rotura de fibras en un cuádriceps. Se estima que el central lucense estará varias semanas de baja, por lo que el problema de efectivos en la zaga del Arosa no será algo puntual para este encuentro, sino que tendrá más recorrido.

Así las cosas, Gonza Fernández sólo dispone de dos centrales específicos, Pacheco y Samu, por lo que deberá adaptar a algún lateral o al centrocampista Javi Rey a esa posición si fuese necesario. "Tenemos una plantilla grande y de diferentes perfiles, estoy tranquilo". Además, Martín Diz sigue con problemas en una rodilla, sometiéndose a diferentes pruebas que esclarezcan la lesión que padece y que le mantiene de baja. De momento no hay diagnóstico. "Podría ser un tema de menisco, pero no lo sabemos exactamente", dice el entrenador de Oia. Gonza no echará mano de juveniles en la convocatoria. "Vamos a tirar con lo que tenemos para intentar sacar los tres puntos en Viveiro".

Gonza Fernández durante un partido esta temporada en A Lomba Mónica Ferreirós

Gonza cree que "hemos preparado bien el partido" y habla de la alta cifra de goles encajados por su equipo en estos dos primeros meses de liga (1,5 de promedio por partido). "Tenemos que evitar ciertas situaciones, llevamos muchos goles en contra y tenemos que poner el foco ahí porque a nivel ofensivo estamos muy bien". Gonza explica que esto está más relacionado "con la gestión de ciertos momentos de partido" que con "las ocasiones que nos generan" e insiste en que "somos conscientes de que tenemos que mejorarlo para no ir a remolque, lo estamos trabajando y es el punto donde queremos mejorar".

En la misma línea se pronuncia el lateral ribadumiense Luis Castro. "Logo do empate en Arteixo tocou analizar as cousas que fixemos mal e levamos toda a semana incidindo en todo iso, pero o equipo está respondendo ben a todas as cousas que hai que ir pulindo". El lateral izquierdo agradece el apoyo de la afición y aplaude la iniciativa de la directiva de fletar un autobús. "A afeccción sempre está ahí e sempre nos apoia, que o clube lles poña facilidades está moi ben porque incentiva a que veña máis xente".

Cantarrana será una alfombra

El Arosa se encontrará "un auténtico tapete" en Cantarrana. "En los últimos 25 años nunca estuvo tan bien el césped, está perfecto", reconoce el técnico local Alberto López. Y es que los trabajos realizados en el campo las últimas semanas han surtido efecto. El Viveiro llega al duelo con un sólo punto de ventaja sobre la zona de descenso y tras sufrir una dolorosa derrota el domingo pasado en A Illa, al dejar escapar un 0-1 en los últimos veinte minutos, donde evidenció que tiene una de las plantillas más cortas de la categoría.

Alberto López, técnico del Viveiro, durante el último partido en el Salvador Otero Gonzalo Salgado

Alberto López considera al Arosa como "el equipo con la mejores individualidades a nivel técnico de la categoría". El entrenador lucense cree que los vilagarcianos son la mejor plantilla y les augura "un mano a mano" con el Compostela por el título esta temporada. "Por dentro son un equipazo, con jugadores de muchísimo nivel. Si no ajustas la presión te pueden hacer muchísimo daño al conectar con sus jugadores de banda y con Palmás arriba, que son determinantes".

López habla de desactivar al Arosa "con muchísima concentración y coberturas" y también de "ser atrevidos y verticales en fase ofensiva", consciente que los arlequinados encajan mucho. "En fase defensiva todavía no están ajustados al 100 % y por ahí pasan nuestras opciones: defender con mucha intensidad y con presión por dentro y tratar de hacerles daño, en transiciones y el balón parado". Y es que Alberto López no esconde sus cartas y habla abiertamente del plan de juego de los suyos.