El Arosa juvenil recibe en A Lomba al Pontevedra en el derbi de División de Honor

El Arosa aspira a sumar su cuarta victoria seguida como local, esta vez en A Lomba Mónica Ferreirós

El campo de A Lomba acoge este sábado a las 19 horas al duelo de rivalidad entre el Arosa y el Pontevedra de la División de Honor Juvenil. Llega en la sexta jornada con los locales cuartos con 10 puntos, tras haber hecho pleno de victorias en el Manuel Jiménez (3/3), y con los granates penúltimos con 4 puntos aunque en línea ascendente en las útlimas jornadas, después de su empate en Torrelavega ante la Gimnástica (0-0) y de su triunfo por 3-1 ante el Solares, también cántabro.

David López, Perú, tiene las bajas de Yeray, que continúa con molestias en la zona del tendón de Aquiles, y de Iván, también lesionado. "Es un derbi, ellos vienen de ganar y tienen gente de mitad de campo hacia adelante que repite del año pasado, por lo que tienen mecanismos adquiridos". Además el entrenador local también habla de la motivación que tendrán los jugadores del Pontevedra con pasado en el Arosa, como Grajales o Manu Campos, por lo que espera un partido complicado.

"La semana pasada jugamos en hierba natural, por lo que tenemos cierta adaptación a la superficie. Se presentó la oportunidad de jugar en A Lomba dadas las circunstancias y creo que será una experiencia más para los jugadores, más en un derbi, e intentaremos volver a sumar de tres en casa".