Deportes

Seis arousanos disputan el Campeonato de España en Poio con las selecciones gallegas

Íker Ríos, Nico Mindiola, Javier Sampedro y Armindo De Freitas compiten con Galicia Sub 14, y el portonovés Mateo Míguez y el seleccionador Rubén López, con la Sub 16

Gonzalo Sánchez
29/10/2025 14:12
Iker Ríos, Nico Mindiola, Javier Samperdro y Armindo De Freitas forman parte de Galicia Sub 14
Iker Ríos, Nico Mindiola, Javier Samperdro y Armindo De Freitas forman parte de Galicia Sub 14
RFGF

Las selecciones gallegas masculinas sub 14 y sub 16 disputan a partir del viernes en Poio la primera fase del Campeonato de España, en la que se miden a Canarias, Asturias y Melilla en los campos de A Seca y A Reiboa. Tanto en el combinado infantil como en el cadete, que dirige el pobrense Rubén López, hay representación arousana. A las órdenes de Lalo Suárez en la sub 14 estará el portero caldense del RC Celta Íker Ríos. Al igual que su compañero Nico Mindiola, atacante vilagarciano que también milita en el club celeste. Javier Sampedro (Cidade de Ribeira) y el vilagarciano Armindo de Freitas (Arosa SC) también forman parte de la lista de 18 futbolistas en la que Celta, con 6 jugadores, y el Deportivo, con 5, son los clubes con mayor representación.

Por lo que respecta a la Sub 16, el Arosa, cuyo equipo cadete marcha tercero en División de Honor por detrás de Deportivo y Celta, también estará representado a través del portonovés Mateo Míguez, que actúa de mediocentro. Entre los 18 futbolistas seleccionados por Rubén López, son 7 los que aporta el Celta y otros tantos el RC Deportivo, tres de ellos a través del San Tirso.

La Federación Española cambió el formato de los CESA este año, separando las selecciones en Primera y Segunda División en función a las clasificaciones de los últimos cuatro años. Galicia quedó encuadrada en el Grupo I de Segunda División y su objetivo es lograr el ascenso a Primera, donde compiten las ocho mejores. 

La Sub 14 debuta este viernes a las 10 horas en el campo de A Seca contra Canarias, y a las 12.30 horas juega la sub 16 contra los canarios en el mismo escenario. El sábado por la mañana los combinados gallegos se miden a Asturias, mientras que el domingo finalizan la competición frente a Melilla. Todos sus partidos los jugará en A Seca. La entrada para el público es gratis y todo el campeonato será retransmitido en directo a través del canal de Youtube de la RFEF.

