El Arosa fleta un autobús para sus socios el domingo a Viveiro

El Arosa SC empató la pasada jornada con el Arteixo Quintana

El Arosa SC fleta el primero de los autobuses prometidos por Manolo Abalo durante la asamblea. Será para este fin de semana, cuando el equipo afronta su visita al Viveiro CF este domingo a las 12:00 horas.

El precio es de 10 euros incluyendo la entrada al partido, ya que la directiva negoció con el Viveiro la rebaja del precio, con preferencia para los socios especiales, que pueden anotarse en las oficinas del club hasta mañana las 13:00 horas.

Por otro lado, los socios de tribuna y preferencia podrán comenzar a anotarse mañana en horario de 17:00 a 21:00 horas, mañana de 11:00 a 13:00 horas y en el mismo horario de tarde, o el viernes en el horario de mañana, que será el último día para reservar la plaza.

Asimismo, el club también ofrece la posibilidad de comer en Viveiro por 19 euros, con un menú en Aquitania Vinoteca que consta de entrante, plato principal, postre y café.

El entrante será paella de marisco, el plato principal costilla de cerdo asada al estilo de la abuela Adelina, y por último, el postre, tarta artesana de queso con arándanos. El precio del menú también incluye la bebida. El viaje de regreso será tras el almuerzo.

El Viveiro volverá a jugar como local en el Kiko Rey de Cantarrana, campo de hierba natural, después de jugar tres partidos consecutivos en el campo artificial Marcos Gómez, ya que durante el último mes, el Concello realizó trabajos para regenerar el césped de Cantarrana, con una inversión de más de 15.000 euros, con un pinchado, arenado y sembrado. Una situación que beneficiaría a los de Gonza Fernández, ya que se trata de un campo de dimensiones más grandes.

Los juveniles, a A Lomba

Aprovechando que el equipo sénior juega fuera de casa, el Arosa Juvenil se estrenará el sábado en A Lomba a las 19 horas para disputar el derbi con el Pontevedra. Los de Perú llegan al enfrentamiento buscando consolidarse en la parte media-alta de la tabla de clasificación ante un rival en horas bajas.

En caso de que los arlequinados sumen una victoria, les aportaría un gran colchón de puntos en su camino a la permanencia.