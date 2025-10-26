Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Arosa juvenil cede ante un Deportivo más resolutivo, 3-0

El equipo de David López "Perú" encajó muy pronto y cae a la quinta plaza en División de Honor

Gonzalo Sánchez
26/10/2025 18:34
El Arosa juvenil perdió en el campo Arsenio Iglesias ante el Deportivo
El Arosa juvenil perdió en el campo Arsenio Iglesias ante el Deportivo
@Noashoot

El Arosa juvenil perdió en el campo Arsenio Iglesias ante el Deportivo por 3-0 en un partido en el que los locales fueron superiores y se adelantaron muy pronto con un balón que le llegó a Íker entre centrales antes de batir a Andrés. 

En un campo amplio y de hierba natural al Arosa le faltó tener el balón en posesiones más largas en el primer tiempo, algo que sí consiguió hacer el equipo local que entrena Miguel Figueira. A los de Perú les costó generar, pero tuvieron una opción en una arrancada de Xavi por la derecha que remató Goitia, pero el balón fue a córner. 

Al inicio de la segunda parte llegó el 2-0, obra de Álvaro Fraga, que ya puso el partido cuesta arriba para el Arosa. Aún así, los visitantes tuvieron ocasiones. Xavi hizo intervenir al portero Anxo y Marco Antonio dispuso de un mano a mano. El Deportivo fue más letal en las áreas y el propio Álvaro Fraga anotó el 3-0 ya en el último cuarto de hora. Con este resultado el Deportivo se afianza en la segunda plaza a un punto del líder Celta, mientras que el Arosa cae a la quinta plaza, con un colchón de cuatro puntos sobre la zona de descenso. En la siguiente jornada el equipo vilagarciano recibirá al Pontevedra.

Ficha técnica:

RC Deportivo: Anxo, Guille, Vega (Xabi, min. 65), Samba, Íker (De Labra, min. 73), Nico (Trillo, min. 65), Mauro (Abel, min. 73), Lucas Castro, Íker Gil, Álvaro y Lucas Regueiro (Xian, min. 80). 

Arosa: Andrés, Lesta (Beltrán, min. 85), Roi, Iago, Juan Diego (Cervi, min. 76), Goitia (Roichi, min. 60), Yaguito, Xavi, David Sánchez (Yago Arosa, min. 60), Marco Antonio y Raúl (Pablo Míguez, min. 85). 

Goles: 1-0 Íker (min. 5); 2-0 Álvaro (min. 53); 3-0 Álvaro (min. 75). Árbitro: García Rodríguez. No mostró tarjetas.

Te puede interesar

El ideal gallego

Tres heridos leves en un accidente de tráfico por alcance en Ribeira
Sandra Rey
Un momento de la presentación de las obras de la Autovía do Salnés

El CES critica la inversión pública en el desdoblamiento de la carretera de A Lanzada
C. Hierro
Un momento del Festival por Elas de O Grove

El Festival por Elas recauda más de 3.000 euros para la investigación del cáncer
C. Hierro
Parte de los alimentos recogidos por los alumnos

Las escuelas infantiles realizan una recogida en favor del Refuxio de Animais de Cambados
C. Hierro