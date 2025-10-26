El Arosa juvenil cede ante un Deportivo más resolutivo, 3-0

El Arosa juvenil perdió en el campo Arsenio Iglesias ante el Deportivo @Noashoot

El Arosa juvenil perdió en el campo Arsenio Iglesias ante el Deportivo por 3-0 en un partido en el que los locales fueron superiores y se adelantaron muy pronto con un balón que le llegó a Íker entre centrales antes de batir a Andrés.

En un campo amplio y de hierba natural al Arosa le faltó tener el balón en posesiones más largas en el primer tiempo, algo que sí consiguió hacer el equipo local que entrena Miguel Figueira. A los de Perú les costó generar, pero tuvieron una opción en una arrancada de Xavi por la derecha que remató Goitia, pero el balón fue a córner.

Al inicio de la segunda parte llegó el 2-0, obra de Álvaro Fraga, que ya puso el partido cuesta arriba para el Arosa. Aún así, los visitantes tuvieron ocasiones. Xavi hizo intervenir al portero Anxo y Marco Antonio dispuso de un mano a mano. El Deportivo fue más letal en las áreas y el propio Álvaro Fraga anotó el 3-0 ya en el último cuarto de hora. Con este resultado el Deportivo se afianza en la segunda plaza a un punto del líder Celta, mientras que el Arosa cae a la quinta plaza, con un colchón de cuatro puntos sobre la zona de descenso. En la siguiente jornada el equipo vilagarciano recibirá al Pontevedra.

Ficha técnica:

RC Deportivo: Anxo, Guille, Vega (Xabi, min. 65), Samba, Íker (De Labra, min. 73), Nico (Trillo, min. 65), Mauro (Abel, min. 73), Lucas Castro, Íker Gil, Álvaro y Lucas Regueiro (Xian, min. 80).

Arosa: Andrés, Lesta (Beltrán, min. 85), Roi, Iago, Juan Diego (Cervi, min. 76), Goitia (Roichi, min. 60), Yaguito, Xavi, David Sánchez (Yago Arosa, min. 60), Marco Antonio y Raúl (Pablo Míguez, min. 85).

Goles: 1-0 Íker (min. 5); 2-0 Álvaro (min. 53); 3-0 Álvaro (min. 75). Árbitro: García Rodríguez. No mostró tarjetas.