El Arosa se prepara para asaltar Arteixo todavía con las bajas de Martín Diz y Mario García

Gonza Fernández en el último partido en A Lomba MONICA VILA

El Arosa SC de Gonza Fernández pone rumbo a A Coruña para visitar al Atlético Arteixo hoy a las 18:00 horas. Un horario condicionado por la celebración del Clásico que hizo la semana más corta para los arlequinados, que llegan con la moral alta después de remontar un 0-2 al Noia en la pasada jornada y convertirlo en una manita.

Ante el Atlético Arteixo seguirán sin estar disponibles para Gonza Martín Diz y Mario García, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, además de Tafa, que es lesión de larga duración. Contará ya con más minutos Álex Rey, que esta semana tomó más ritmo de equipo en los entrenamientos.

“La semana fue bien, más corta de lo habitual pero a buen ritmo de entrenamiento, mejorando y con ganas de que llegue el partido”, dice Gonza.

“Ellos son un equipo con buenos futbolistas a nivel individual y pueden hacer daño con balón si están cómodos. Tendremos que minimizar eso y dejar ver nuestra mejor versión para acercarnos lo máximo posible a lo que nos favorezca”, explica Gonza.

“Los otros equipos también juegan, entonces los partidos se dan de la manera que se dan, nosotros buscamos los tres puntos desde que inicia el partido hasta el final, creo que es una de las cosas que más está demostrando este equipo, que se adapta a los escenarios y se levanta”, comenta el técnico en referencia a la remontada del pasado fin de semana.

“Estamos en la jornada que estamos. Creo que estamos haciendo muchas cosas bien, aunque haya otras que tengamos que mejorar”, recalca el técnico.

Los arlequinados llegan a Arteixo en la segunda posición de la tabla clasificatoria, a tres puntos de la SD Compostela (14). “Es un equipo que te puede hacer daño de varias maneras, tenemos que mandar en el partido y ser contundentes a nivel defensivo y ofensivo, porque nos va a hacer estar más cerca de ganar el partido. Los rivales también tienen su potencial y formas de hacerte daño”, recalca Gonza Fernández, que espera que el equipo siga con la misma línea a nivel defensivo, y con la gran capacidad ofensiva que demostró hasta ahora el equipo, sumando así 17 goles a favor que lo convierten en el más goleador de la categoría.

Las declaraciones de Posi

El técnico del Atlético Arteixo cuenta con numerosas bajas para enfrentarse a los arlequinados, tales como Chucas, Lamas, Jose y Gulló. Asimismo, recuperan a Melo y Otero es duda. “Va a ser clave quitarles el balón, creo que tenemos una idea relativamente parecida de ser protagonistas a través del balón, y quien lo consiga se llevará el partido”, comenta Posi.

“Creemos que podemos competir y ganar perfectamente porque tenemos nivel y capacidad para hacerlo, y más en nuestra casa. Tenemos que mostrar nuestra idea en casa”, destaca el técnico del Arteixo.

“Sabemos que jugamos contra uno de los favoritos al ascenso. Debemos estar atentos y ser verticales en el último tercio porque ellos tienen muy buenos pasadores como Remeseiro o Antón”, destaca Posi. “Es un partido muy complicado pero confiamos en que lo vamos a sacar”, recalca.