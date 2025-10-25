El Arosa SC se atasca ante el Arteixo y cede dos puntos

Iñaki Martínez, autor del gol del empate, defiende un balón Quintana

Esta vez la remontada no fue posible. El Arosa SC rompió su buena racha en su visita al Atlético Arteixo. Los de Gonza Fernández firmaron un empate a dos que salvó Iñaki Martínez a los diez minutos del inicio de la segunda mitad. De nuevo, los arlequinados llegaron al descanso por debajo en el marcador, pero esta vez la remontada no se culminó y regresan a Vilagarcía con un punto en el bolsillo.

Durante los primeros minutos, los de Gonza Fernández consiguieron tener la posesión del balón pero sin generar ocasiones reales de peligro. Por su parte, el Arteixo se aproximó al área con disparos desde fuera del área y un remate de córner que se fue por fuera de los palos de Chema.

La primera gran ocasión fue para el Arteixo, en una jugada en la que Jota encaró a su par para irse hacia dentro del área y firmar un disparo cruzado que atajó Chema tras una buena anticipación.

La presión de los de Posi no cesaba, y el Arosa comenzó a perder bastantes balones al llegar a los tres cuartos del campo, con dificultad para combinar en los últimos 20 metros. Solo un disparo de Remeseiro puso contra las cuerdas al Arteixo, pero la acción se quedó en nada. Los arlequinados siguieron insistiendo con una combinación en banda, encabezada por Carlos Torrado, que filtró el pase enroscado para que Gabri Palmás rematase y estrenase así el electrónico.

Una de las claras ocasiones Quintana

Los de Gonza Fernández volvían a controlar el balón tras el gol, consiguiendo así más creación de juego. Pasado el ecuador de la primera mitad, Concheiro encaró hacia dentro para hacer un disparo centrado que atajó el portero local con una gran intervención. Javi Rey se encargaba de marcar los tiempos y distribuir el balón desde el medio, especialmente en campo arlequinado.

Los de Posi no ponían las cosas fáciles, apretando mucho en su campo y complicando la triangulación al Arosa. Los locales intentaban desplegar balones largos hacia su delantero, mostrándose firmes y creando mucho peligro por la banda izquierda, pero se topaban con un intratable Carlos Torrado.

La insistencia del Arteixo tuvo su recompensa. Tras una jugada por la banda, un disparo cruzado desde la frontal del área firmado por Marcos Aller batió a Chema y puso las tablas en el marcador. Justo antes del descanso, Jota adelantó al Arteixo poniendo el 2-1 en el marcador.

Segunda mitad

Tras el descanso, Iñaki Martínez recuperó una salida de balón del Arteixo para conectar con Gabri Palmás, que la devolvió a Iñaki para que encarase al portero y acabase por empatar el partido con un disparo bajo. Una jugada a balón largo en la que el Arosa supo aprovechar el riesgo que asumió el Arteixo, que volvía a tener una ocasión de falta lateral que centraron muy cerrada.

Carlos Torrado durante una defensa de balón Quintana

A los arlequinados les seguía costando pisar el área ante las líneas defensivas de un Arteixo capaz de plantar cara en área rival y robar balones. Los visitantes tuvieron una leve ocasión de Gabri Palmás que puso la pelota por la banda al corazón del área para que rematase Seijo, pero el disparo se fue flojo y, por lo tanto, directo a las manos del portero del Atlético Arteixo para sellar el reparto de puntos.

Gonza insiste en la contundencia

Gonza Fernández insiste en que el equipo tiene que gestionar mejor las situaciones que se dan en los enfrentamientos. “O partido foi por momentos. Na primeira metade poñemonos por diante e temos que xestionar mellor non facilitar situacións do equipo rival”, lamenta el técnico.

“Na segunda metade voltamos a ter ocasións pero non estamos moi finos. Creo que é unha cuestión de controlar a situación. Penso que hoxe é máis cuestión diso que por xogo”, explica Gonza Fernández.

“Nas accións a balón parado temos que defender mellor e nas contras ser máis contundentes. Hai que cambiar en ese aspecto, xeramos moito e non podemos encaixar tantos goles, sobre todo en situacións que penso que podemos competir mellor”, destaca Gonza Fernández tras el empate a dos ante el Atlético Arteixo.