Carlos Torrado: "Tenemos que seguir en esta dinámica, para mi es un orgullo llevar esta camiseta"

Carlos Torrado en el último partido en A Lomba Mónica Ferreirós

En la pasada jornada, el vilanovés Carlos Torrado cumplió 100 partidos con la camiseta arlequinada, y seguirá sumando ante el Atlético Arteixo, equipo al que visita mañana el Arosa SC a las 18:00 horas. “La semana de trabajo fue bastante buena, estamos entrenando a un buen ritmo. Después de la victoria del domingo queremos seguir con esta dinámica”, afirma Torrado.

“Es un rival que incide más en bloque bajo porque son bastante buenos ahí, tenemos que estudiar bien lo que nos dijo el cuerpo técnico porque aunque ellos tienen bajas importantes, son un buen equipo”, recalca el vilanovés.

Mantener el férreo bloque defensivo es una de las tareas que impone Gonza Fernández al vestuario, especialmente ante un equipo que genera mucho peligro a balón parado, sobre todo buscando los centros.

“Es verdad que cuando juegas en casa no es lo mismo que cuando juegas fuera, pero lo enfrentamos como una semana más”, explica Carlos Torrado. A nivel personal, el jugador se muestra muy satisfecho tras haber cumplido 100 partidos con la camiseta del Arosa SC.

“Para mi es un orgullo. Es bastante complicado llegar a los 100 partidos, pero crecí aquí y estoy muy orgulloso de vestir esta camiseta. Espero que sean muchos más partidos que 100”, comenta el defensa.