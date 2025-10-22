Remeseiro: “Ser fieles a nuestra idea nos va a permitir esta arriba”

Remeseiro conduce el balón en una acción del duelo del pasado domingo Mónica Ferreirós

Lo advirtió en su presentación. “No vengo al Arosa a pasar el rato, sino a intentar ascender”. Fueron las palabras de Marcos Remeseiro (A Coruña, 33 años) en su primer día en A Lomba. La pretemporada y los dos primeros meses de liga lo corroboran. Lo ha jugado prácticamente todo (625 minutos en 7 partidos), siendo una pieza imprescindible para Gonza Fernández en la medular. Y el equipo es segundo, a tres puntos del lideraro. El Arosa está en la camino, aunque queda mucho por hacer y por mejorar.

Con dos ascensos a Segunda REFF a sus espaldas en las filas del Bergantiños y una larga trayectoria en equipos como Fabril, Cerceda, Somozas, Oviedo Vestusta, Boiro o Compostela, Remeseiro analiza la marcha del equipo y es optimista, manteniendo el foco el día a día como clave de todo. “El equipo está en crecimiento. Hicimos una buena pretemporada, aunque lógicamente no es lo mismo que la competición. Estamos creciendo. Tenemos que ir corrigiendo ciertas cosillas que nos pueden hacer sufrir un poco, como el tema de encajar goles tan rápido. Tenemos que estar un poco más concentrados, pero dentro del momento de la temporada en el que estamos, el equipo lo está haciendo bien e irá a mejor”.

Reme es consciente de la capacidad ofensiva del Arosa, un arma determinante que no tienen otros equipos. “Estamos haciendo bastantes goles, ofensivamente somos un equipo que podemos hacer mucho daño. Ahora necesitamos ese equilibrio defensivo, intentar no encajar tan fácil para no dar tanta vida a los rivales”.

Creer en la idea

El coruñés sabe que esta mejoría no pasa por cambiar de estilo, al contrario. “Cuanto más arriesgues con balón, más probabilidades hay de que cometas un error, pero yo creo que con esta idea de juego nos beneficiamos mucho. Tenemos mucha gente para jugar combinativo y el equipo está entendiendo lo que quiere Gonza. Este juego es lo más difícil de llevar a cabo en el fútbol, lógicamente es más fácil pegarle para arriba y defender, pero nosotros con este estilo desgastamos a los rivales. Tenemos que ser fieles a nuestra idea, que es lo que nos va a permitir estar arriba”.

Remeseiro, que ascendió dos veces a Segunda RFEF con el Bergantiños, es optimista con el Arosa Mónica Ferreirós

El domingo el Arosa se encontró con un 0-2 en A Lomba ante el Noia, pero no se volvió loco. Confió en su propuesta y fue así como le dio la vuelta, anotando cinco goles, algo que no ocurría en A Lomba desde hace casi una década. “Fue un palo grande irse al descanso así porque veníamos también de cometer errores que nos costaron goles en Vilalba”, relata el centrocampista. “Pero nos centramos en resetear las cabezas, en pensar que íbamos 0-0 y en sacar nuestro nivel, sabiendo que en cuanto marcáramos un gol, podríamos darle la vuelta porque confiamos mucho en lo que hacemos”.

Los jugadores que salieron desde el banquillo ayudaron mucho. Tener de recambios a futbolistas como Javi Rey o Álex Rey no está alcance de la mayoría de equipos del grupo. “La plantilla es muy buena y competitiva, aún con gente lesionada. Todos podemos aayudar y sabemos que hay que apretar para jugar porque hay mucha competencia”.

Aún con bajas, el Arosa tiene un banquillo con jugadores que no están al alcance de muchos equipos Monica Ferreiros

También aportaron los jóvenes canteranos Sindo y Seijo. Este último anotó su primer gol en liga, a centro del coruñés. “Vienen de División de Honor y se nota por el nivel que aportan. Ellos tienen que seguir entrenando bien, están pasando el peaje de coger el ritmo a la categoría. Nos pasó a todos en su día, aún saliendo de los juveniles de Celta y Deportivo cuesta jugar en Tercera porque es un fútbol diferente. Tienen que seguir trabajando y poco a poco les llegarán las oportunidades para ayudar”, explica tras haber pasado por lo mismo.

Después de casi dos meses de liga, el Compostela, gran favorito, es el líder, pero con sólo tres puntos de ventaja sobre Arosa, Vilalbés y Somozas. “La liga va a ser muy igualada. Nadie va sobrado ni se escapó. Tenemos que hacernos fuertes en casa y tratar de aprovechar las salidas para ir a por los tres puntos”. Al Arosa le esperan ahora dos seguidas. La primera es a Arteixo este sábado (18 horas). “Todos los partidos son difíciles y todos los equipos quieren hacerse fuertes en casa. Será complicado, pero sabemos que si estamos a nuestro nivel, podemos ganar en cualquier campo”.

Remeseiro está disfrutando en el Arosa. “Ya sabía a donde venía. A Lomba aprieta y nos ayuda, la afición nos da un plus de energía que permite que ocurran cosas como las del domingo ante el Noia”, destaca. “Nosotros tenemos que seguir entrenando bien cada día, tenemos nivel para estar arriba pero hay que demostrarlo cada semana".

Carlos Torrado, centenario

El lateral Carlos Torrado se convirtió en centenario con el Arosa el pasado domingo en el partido ante el Noia. El futbolista de San Miguel de Deiro debutó en el primer equipo siendo juvenil de segundo año de la mano de Jorge Otero y se consolidó con Rafa Sáez en su primer año sénior, lo que le sirvió para dar el salto a Segunda B en el Coruxo y fichar posteriormente por el Lugo, donde estuvo cuatro temporadas, alternando el filial y el primer equipo.

Torrado vive su segunda etapa en el Arosa. Llegó el pasado año, pero es en esta temporada cuando está dando su verdadero nivel. El domingo ante el Noia fue uno de los destacados y clave en la remontada.

Partido de altos vuelos del equipo juvenil

El Arosa juvenil visita el domingo al Deportivo (12 horas) en un partido de altos vuelos en División de Honor. Después de las cinco primeras jornadas ambos equipos están empatados a diez puntos en la segunda plaza, tres menos que el líder Celta.

La fiabilidad del equipo de David López "Perú" como local, con tres victorias en sendos encuentros, le permite plantarse en Abegondo con tranquilidad y un cierto colchón de puntos respecto a la zona de descenso. El Deportivo parte como claro favorito, pero el Arosa tratará de hacer un partido serio y competir, algo que ya hizo en su visita en la primera jornada al campo del Real Oviedo, donde logró un empate 1-1.