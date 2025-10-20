El Arosa no marcaba cinco goles en A Lomba desde el año 2016

Once inicial del Arosa que goleó el domingo al Noia en A Lomba Mónica Ferreirós

El Arosa se está destapando en lo que va de temporada como un equipo con una enorme capacidad ofensiva, algo que se presumía ya en pretemporada con la plantilla confeccionada, pero que se está plasmando a través del juego que propone el técnico Gonza Fernández. Hacía nueve años que no marcaba cinco goles en liga en A Lomba. La última vez fue en abril de 2016, con José Luis Uhía “Piscis” en el banquillo. Un 5-2 al Rápido de Bouzas. Esa misma temporada, dos meses antes, también ganó 5-1 al Barbadás.

Este domingo ante el Noia la manita llegó en la segunda parte, dos de ellos en el tiempo de aumento, pero pudieron ser muchos más a tenor de toda la producción ofensiva generada por los locales, que convirtieron al portero visitante Brais en uno de los destacados de su equipo. Después de siete partidos, el Arosa suma 17 goles, por lo que promedia más de dos por partido y proyectaría más de 80 a final de temporada. Son cifras de campeón o en todo caso de pelear por el título. El Compostela, que es líder y sigue invicto, lleva 14.

El equipo de Gonza Fernández está en el top 10 de goles a favor de entre los más trescientos equipos que participan en los 18 grupos de Tercera RFEF. Sólo mejoran sus registros anotadores seis equipos: Yagüe (20), Mallorca B (20), Las Rozas (19), Manacor (19), Covadonga (18), y Don Benito (18).

En las dos últimas temporadas en el grupo I de Tercera RFEF, también en ligas de 18 participantes, Bergantiños y UD Ourense fueron campeones con 49 y 54 goles respectivamente, pero solo encajaron 19 y 20. Al Arosa ya le han metido 10. A nivel defensivo no es fiable. Algo que en Vilalba le costó el partido. El domingo volvió a empezar con el pie cambiado con el 0-2, pero enfrente tenía esta vez a un rival muy joven al que se le hizo largo el partido en A Lomba. Pese a toda la pegada que está teniendo el Arosa este año, destacando hasta el momento Gabri Palmás (5 goles), Concheiro (4) e Iñaki (3), se antoja necesaria una mejoría en los registros de goles encajados.

En los dos partidos que echó el candado sumó victorias porque siempre ve puerta. En los partidos que encajó dos y tres goles, sólo ganó uno, empatando dos y perdiendo el de A Magdalena. Ahora le esperan dos salidas seguidas. A Arteixo y Viveiro. Dos partidos en los que quiere demostrar regularidad y capacidad competitiva lejos de A Lomba, donde ya ha tenido todos los resultados posibles en sus tres salidas: empate ante el Gran Peña, victoria en Cangas y derrota en Vilalba