El Arosa regresa a su fortín

El Arosa (2º con 11 puntos) recibe en A Lomba al Noia (10º con 57puntos) a las 18 horas con el objetivo de reencontrarse con la victoria y convertir en un mero accidente el primer tropiezo del pasado sábado en Vilalba. El técnico Gonza Fernández, que tiene las bajas de Martín Diz, Mario y Tapha, recupera a Álex Rey, la gran novedad en la convocatoria. Gonza no se fustiga por los errores en salida de balón que condenaron a los suyos la semana pasada. Sabe que es un peaje que pueden pagar dada la naturaleza de su juego, algo que no van a cambiar.

“El partido estuvo condicionado por los primeros diez minutos, por errores que no sueles cometer y que nos penalizaron mucho. No hay que cambiar nada, todo lo que estábamos haciendo nos tenía en buena dinámica... cuando fallas en campo contrario no tiene tanta repercusión, pero sabemos que estas cosas suceden y hay que darle la normalidad que tienen”.

En la misma línea que el técnico se pronuncia el capitán Pacheco. “No debemos dramatizar, fue un partido accidente de los que hay uno o dos a lo largo de la temporada. Hemos hecho autocrítica y sabemos que no salimos bien al partido y cometimos errores corregibles. Ha sido una buena semana de entrenamiento, hemos limpiado la cabeza y sólo pensamos en el Noia”.

La previsión meteorológica apunta a lluvia, por lo que el campo estará rápido y se podrá ver un buen espectáculo. El Arosa está teniendo buenas sensaciones de juego en casa, ya desde pretemporada. “Queremos seguir mandando y llevar el partido a donde nosotros queremos y tratar que estén incómodos”, explica el entrenador de los locales, que no desvela si volverá Chema a la portería para medirse a su exequipo.

“El Noia a nivel defensivo tiene una buena estructura, es difícil hacerle ocasiones y también tienen una buena transición, por lo que son importantes las vigilancias, tener un buen equilibrio y dar una buena circulación al balón”. El Arosa saldrá con la idea de mandar y someter al rival, pero el Noia de Alberto Mariano también juega y Gonza lo sabe. “Cuando vienes de perder la sensación de todo deportista es la de querer ganar, el equipo está con ganas pero también ha de ser consciente hacer las cosas bien porque los partidos son muy igualados”.

Pese a la derrota en Vilalba, el Arosa se mantiene segundo a tres puntos del liderato que ostenta el Compostela. “La liga va a ser muy larga, cada partido es completamente distinto. Nosotros queremos volver a sentirnos fuertes en casa”, insiste el entrenador arlequinado. “Tenemos que ser fieles a la idea que llevamos desde pretemporada porque nos va a llevar a estar más cerca de ganar”, explica Pacheco, que destaca “el buen pie” que tiene el Noia en el centro del campo y su peligro en las contras. “Debemos estar atentos a las transiciones”.

Los visitantes vienen de caer en casa con el Arteixo y tienen las bajas de Fabio y José Kanté. Curiosamente el máximo goleador del Noia es un centrocampista, Mario Constenla, con 4 tantos.