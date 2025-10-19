El Arosa fue un ciclón en la segunda parte

Concheiro, que anotó el 2-2, es agarrado por Piñeiro en una acción del partido Mónica Ferreirós

A Lomba sigue siendo un fortín. El Arosa venció al Noia 5-2 tras remontar en la segunda parte un partido que se complicó en la primera al encajar dos tantos. La falta de fiabilidad defensiva de los arlequinados contrasta con su espectacular capacidad ofensiva. Ya en el primer tiempo tuvo ocasiones suficientes para no irse 0-2 al descanso, y en el segundo período fue un auténtico ciclón que arrasó al joven rival, completamente superado. Fueron cinco pero pudieron ser muchos más. Palmás, que hizo un doblete, Concheiro, Iñaki y Seijo anotaron los tantos.

El Arosa sigue segundo, empatado con Vilalbés y Somozas, y a tres puntos del líder Compostela. Lleva 17 goles en 7 encuentros y pasa página de la derrota en Vilalba, demostrando que en casa este año va hacer disfrutar a su afición.

Un acérrimo seguidor arosista, en el fondo del marcador con un paraguas arlequinado Mónica Ferreirós

Los visitantes, que tuvieron que hacer el primer cambio a los ocho minutos por la lesión de Axel, optaron por presionar al Arosa en campo contrario para no dejarles iniciar con comodidad, sobre todo a los mediocentros Remeseiro y Concheiro. El equipo de Gonza fue el primero en avisar en un balón largo sobre Gabri Palmás, cuya vaselina se perdió por poco. Pero fue la apuesta de Alberto Mariano la que tuvo incidencia en el marcador cuando al cuarto de hora Javi Muiño robó el balón a Concheiro y jugó para Fuentes, que se sacó un derechazo a la escuadra desde el vértice del área para hacer el 0-1.

Respondió el Arosa al mazazo, en acción de saque de banda en la que Palmás dejó de espaldas para el remate de zurda de Rivera, alto. El partido se abrió porque el Noia siguió yendo arriba a buscar al Arosa, que volvió a tener una opción en un disparo desde fuera del área de Rivera, desviado. El equipo local tuvo su primera ocasión clara de un carrusel incontable a los 27 minutos. En una acción de Palmás, que puso un pase de gol que cruzó el área pequeña, pero no llegó a Lombao por escasos centímetros. El Noia, en la continuidad de la jugada, montó una contra que acabó en córner. Y en ese saque de esquina llegó el 0-2. En una jugada larguísima en la que el Arosa estuvo muy pasivo a la hora de sacar el balón del área. Acabó marcando Piñeiro, con el interior y completamente sólo.

Chema regresó a la titularidad y se reencontró con su exequipo Mónica Ferreirós

Tras el 0-2 el Arosa pasó a manejar el balón con posesiones más largas. Pero le costó descoser en el primer tiempo al Noia, en el que todos sus jugadores se mostraron comprometidos a la hora de disponerse en su estructura defensiva, muy responsabilizados y serios. De todas formas el equipo de Gonza Fernández buscó el gol que le metiera en el partido antes del descanso y tuvo hasta tres ocasiones clarísimas para lograrlo. En el 44, tras un centro tenso de Luis Castro desde la izquierda, el balón le quedó franco en área tras un rechace a Lombao, pero el coruñés lo echó fuera al rematar mal.

En el tiempo de aumento los locales se toparon con un inspirado Brais. El guardameta del Noia salvó el gol a disparo abajo y cruzado de Palmás, al que por fin encontraron sus compañeros cerca del área. El propio delantero moañés tuvo otra que volvió a salvar el portero visitante con el cuerpo. En la misma jugada, Iñaki disparó desde el punto de penalti y un defensor salvó bajo palos.

La lluvia benefició al espectáculo porque el campo se puso rápido Mónica Ferreirós

El Arosa se fue al descanso con la sensación de que el partido era remontable. El equipo no estaba mal, sólo le faltaba puntería, por eso Gonza no movió el banquillo en el ecuador. Mientras en los visitantes Mariano dio entrada a Íker Carril por un Javi Muiño que tenía amarilla. Segunda parte

A los cien segundos de reanudación el Arosa ya generó una ocasión clarísima, en un gran centro desde la derecha de un Torrado que fue un puñal. Lo remató Iñaki, rozando el poste. El asedio del Arosa fue constante, con el Noia más cansado y con problemas para frenar la progresión hasta su área de los locales. En el 57 Iñaki le robó la cartera al central Queiruga en línea de fondo y sirvió el pase para que empujase a la red Palmás. Fue el 1-2 y el Arosa daba inicio así a la remontada.

El presidente de la Federación Gallega, Pablo Prieto, siguió el partido en el palco junto a Manolo Abalo Mónica Ferreirós

Dos minutos después los locales empataron. Corrió al espacio Luis Castro por la izquierda y puso el pase atrás que finalizó con un pase a la red con la zurda Concheiro, para hacer también su cuarto gol en liga.

Gonza decidió seguir adelante con el cambio que tenía preparador, dando entrada al canterano Seijo, para tener una segunda referencia en área, ya que los visitantes estaban muy hundidos y el Arosa dominaba por completo. Rivera se fue a la banda izquierda, que estaba ocupando Lombao.

El equipo de Alberto Mariano no pudo contener al vendaval arlequinado en el segundo período Mónica Ferreirós

Mariano también refrescó a su equipo, que lo estaba pasando muy mal, con la entrada de Teiko y Yerai. La ofensiva local se enfrió y mediada la segunda parte Gonza dio entrada a Javi Rey, que ordenó el juego local en el centro del campo y permitió que los laterales siguiesen con vuelo alto. En especial Carlos Torrado, que fue a más a medida que pasaban los minutos, con un despliegue físico de otra categoría.

El Arosa ya rozó el 3-2 en una acción de Torrado, que desbordó por banda y puso un gran centro que cabeceó abajo Seijo, cruzado por poco. En la siguiente, pasó lo que tenía que pasar. Los locales completaron la remontada. En otro centro de Torrado en el que el Arosa cargó el área. Fue Iñaki en el primer palo el que se lanzó en plancha para marcar de cabeza un gran gol. Exhibición de la capacidad ofensiva del Arosa, que ahora mismo no es comparable a ningún otro equipo en la categoría, ni siquiera el Compostela.

Gabri Palmás hizo un doblete y lleva cinco goles en liga Mónica Ferreirós

El Noia se fue arriba e Izan hizo intervenir a Chema en un centro abajo. El Arosa siguió teniendo ocasiones para hacer más goles, con Torrado haciendo mucho daño por la derecha. Su pase atrás lo envió alto Palmás desde el punto de penalti. La siguiente fue de Seijo, con robo, conducción y disparo abajo al que respondió Brais.

El Noia se fue desorganizando en los últimos minutos, en su tentativa de rescatar un punto. Y en los seis minutos de tiempo de aumento, el Arosa encontró la puntería que se le había resistido durante la tarde en varias ocasiones. Sindo provocó una falta en la que nació el 4-2, obra de Seijo. Lanzó Remeseiro un gran envío al segundo palo y cabeceó el joven de Sanxenxo. Se acabó la incertidumbre.

La afición local se marchó satisfecha de A Lomba Monica Ferreiros

En la jugada siguiente llegó el quinto, en una jugada de Álex Rey en área, el balón le cayó a Palmás, que completó su doblete particular y su quinto gol en liga. El Arosa acabó muy bien el partido, demostrando que los cambios suman, aportan y mejoran las prestaciones. Son 10 puntos de 12 posibles en casa, donde ha marcado ya 12 goles en cuatro partidos para disfrute de sus aficionados, que se lo pasaron en grande.

Ficha técnica:

Arosa SC: Chema; Torrado, Pacheco, Edgar, Luis Castro; Remeseiro, Concheiro (Javi Rey, min. 68); Iñaki (Álex Rey, min. 84), Rivera (Sindo, min. 84), Lombao (Seijo, min. 62); Gabri Palmás.

Noia: Brais Vázquez; Paco, Adrián González, Queiruga, Izan; Xabi Castiñeiras (Lautaro, min. 75), Mario Constenla; Javi Muiño (Íker Carril, min. 46), Axel (Diego Fuentes, min. 9), Rachu (Solomon Teiko, min. 62); Marcos Piñeiro (Yerai, min. 62).

Goles: 0-1 Fuentes (min. 15); 0-2 Piñeiro (min. 29); 1-2 Palmás (min. 57); 2-2 Concheiro (min. 59); 3-2 Iñaki (min. 77); 4-2 seijo (min. 92); 5-2 Gabri Palmás (min. 95).

Árbitro: Abel Bruzos. Amarilla a Edgar y Concheiro por los locales, y a Constenla, Marcos Piñeiro, Javi Muiño, Rachu y Adrián González.

Gonza observa el desarrollo junto a su ayudante, Óscar Pérez Mónica Ferreirós

Gonza: “O que fixemos na segunda parte demostra o potencial que temos”

Gonza Fernández estaba muy satisfecho por lo realizado por su equipo ante el Noia. “Creo que é para estar moi ledos, demos un paso adiante en moitos aspectos, estivemos acertados aínda que tivemos ocasións para facer algún máis. Facer o que fixemos na segunda parte demostra a capacidade e o potencial que temos”.

Gonza sabía que su equipo podía darle la vuelta y sus jugadores también tenían esa confianza. “Pasamos a ter o control absoluto da segunda metade e facer moitas cousas ben, o traballo que fixo o equipo é para estar moi satisfeito. Os xogadores cren moito no que facemos e saben que nos acerca a gañar. Todos hoxe, a afección tamén, demostramos que aínda por debaixo se apretamos podemos levantar calquer situación".

"Quédome co partido que fixo o equipo, xa non é gañar, senón como o fixemos e seguimos sendo moi fortes na Lomba. Temos que seguir neste camiño porque o equipo está en moi boa dinámica. Esta remontada ten que reforzamos moito”. El técnico ya piensa en la visita a Arteixo.